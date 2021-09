Ateliers et spectacles à l’événement Grandes Oreilles

L’arrondissement Outremont et le parc Saint-Viateur accueilleront la 5e édition de l’événement annuel Grandes Oreilles. Du 10 au 12 septembre, des prestations musicales, des événements de cirque ainsi que des animations auront lieu.

Chaque année depuis cinq ans, Grandes Oreilles propose des spectacles pour toute la famille. Pour cette nouvelle édition, plusieurs activités prendront place notamment au parc Saint-Viateur.

Au programme, la présence du cirque Kalabante vendredi à 17 h 30. Le cirque, créé par l’artiste multidisciplinaire d’origine guinéenne Yamoussa Bangoura, mêle musique, danse et cirque à travers l’art traditionnel et contemporain.

Plusieurs prestations musicales sont aussi prévues, dont celle du chanteur et auteur d’origine colombienne, Ramon Chicharron, le samedi 11 septembre. Ce même jour, quelques autres concerts sont au programme, dont celui des jeunes élèves d’Outremont ainsi que celui de la grande récipiendaire du concours Grandes Oreilles Grands Talents 2021, Lili-Simone Pellegrino, âgée de 13 ans.

Au courant de la journée, des ateliers accessibles à tous seront offerts. L’école de musique Vincent-d’Indy organisera une fabrication d’instruments de musique avec des matériaux recyclés, et un atelier d’éveil musical et rythmique. On retrouvera aussi une classe de danse hip-hop, et une initiation à la musique électronique.

Le dimanche 12 septembre, il y aura une performance du musicien Jérôme Minière avec un piano public. Une installation participative autour de contes et de berceuses permettra aux spectateurs de profiter de quelques histoires et chansons.