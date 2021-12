Le Conseil des arts de Montréal publie des outils pour l’accessibilité

Le Conseil des arts de Montréal (CAM) a lancé plusieurs outils afin d’encourager l’accès aux arts pour les artistes sourds et en situation de handicap. Ces outils prennent la forme de recommandations, d’un guide d’accessibilité aux événements, d’une banque de ressources, d’un devis d’accessibilité, d’une chronologie visuelle du CAM et de l’ajout de la section «Pratiques inclusives» dans le glossaire du CAM.

Depuis 2018, le CAM s’est doté de la volonté d’améliorer l’accessibilité de la population montréalaise à des programmes et des services artistiques. En 2019, l’organisme avait lancé un programme pilote pour soutenir les pratiques inclusives. Il prenait la forme d’aides financières visant à aider les artistes en situation de handicap à réaliser un projet.

Cette volonté d’améliorer l’accessibilité universelle s’est concrétisée fin novembre alors que l’organisme publiait différents outils et guides.

Avec la rédaction de recommandations et des outils pour l’accessibilité et la lutte contre le capacitisme dans les arts, le CAM propose des mesures telles que la meilleure accessibilité dans le bâtiment du CAM (lettrage adapté, rampe d’accès…), des formations, des moyens de communication adaptés ainsi que des bourses et subventions.

Le guide d’accessibilité aux événements expose plusieurs points qui permettent une participation d’une plus grande diversité de personnes. Ce guide mentionne par exemple la mise en place d’une personne responsable de l’accessibilité universelle pour chaque événement.

La banque de ressource est une liste d’organismes, de fondations et de professionnels spécialisés dans l’accessibilité, tandis que le devis d’accessibilité permet à des personnes de faire des demandes spéciales en la matière.

Le CAM a également mis en place une chronologie visuelle de son bâtiment, qui montre en image, étape par étape, l’accès aux différents services. Enfin, le CAM a ajouté dans son glossaire une section «Pratiques inclusives», qui définit des termes précis comme l’audisme, art fou, handicapé, neurodivers ou sourd, la langue des signes ou encore la neurodiversité.