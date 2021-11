Nouveau partenariat pour le développement durable dans les arts

Un million de dollar, tel est le montant déboursé sur trois ans pour ce nouveau partenariat entre le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), le Conseil des arts de Montréal (CAM) et Culture Montréal, pour encourager les projets écoresponsables. Cette initiative prend lieu dans le cadre de l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du territoire de l’île de Montréal.

Les arts et la culture semblent de plus en plus s’engager pour le développement durable, alors que le Regroupement québécois de la danse annonçait récemment le lancement d’une trousse écoresponsable.

« La crise mondiale que nous venons de traverser a mis en lumière l’importance de relever les défis d’aujourd’hui et de se préparer à ceux de demain », a déclaré la directrice générale du CAM, Nathalie Maillé.

Ce partenariat vise à encourager les organismes à s’engager dans des pratiques respectueuses de l’environnement. Les projets proposés devront participer au soutien de la production, diffusion ou de diffusion écoresponsable, et également de renforcer l’adaptation et la transition vers des pratiques écoresponsables. « L’art a fait ses preuves comme vecteur de changement écologique et c’est dans cette perspective que le Conseil souhaite poursuivre son engagement pour le développement durable », a assuré la présidente et directrice générale du CALQ, Anne-Marie Jean.