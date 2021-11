Le Regroupement québécois de la danse s’engage pour l’environnement

Afin d’encourager des pratiques en danse plus respectueuses de l’environnement, le Regroupement québécois de la danse (RQD) lance une trousse sur les pratiques écoresponsables en danse. Cette dernière est composée d’une série d’articles qui sensibilisent et donnent des clés pour un meilleur respect de l’environnement.

Le RQD a mis en place un comité Écoresponsabilité, qui provient de l’initiative du danseur Nicolas Patry. Ayant pour objectif de favoriser des pratiques plus écoresponsables dans la danse, ce comité a concocté plusieurs recherches sur le sujet afin de regrouper plusieurs articles dans cette trousse sur les pratiques écoresponsables en danse.

Ces articles abordent plusieurs thèmes reliés aux représentations de danse, on retrouve notamment « Faire des tournées de façon écoresponsable, est-ce possible ? » et « Création de spectacles et écoresponsabilité »

La trousse comprend également un répertoire des organismes de référence à l’instar d’Écoscéno, qui accompagne les acteurs du milieu culturel pour une production moins polluante, ou La Remise culturelle, qui permet le réemploi de décors et de la gestion de matériel. Un second répertoire réunit plusieurs outils et guides pour être plus écoresponsable comme l’Auto-diagnostic environnemental pour les responsables d’évènements (ADERE) et Le Logiciel de calcul de l’empreinte carbone – Carbon Footprint.