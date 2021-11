De grands noms sur la liste préliminaire des Prix des libraires

Jean-Philippe Baril Guérard, Gabrielle Boulianne-Tremblay, Martine Delvaux et Alain Farah font partie des auteurs figurant sur la liste préliminaire des Prix des libraires 2022.

Dans la catégorie roman/nouvelles/récit, Haute démolition (Jean-Philippe Baril Guérard), La fille d’elle-même (Gabrielle Boulianne-Tremblay), Mille secrets mille dangers (Alain Farah), Tout est ori (Paul Serge Forest), Le fantôme de Suzuko (Vincent Brault) et Après Céleste (Maude Nepveu-Villeneuve) font partie des 12 titres retenus.

Du côté des essais, huit livres sont en nomination, notamment Pompières et pyromanes (Martine Delvaux), Auassat. À la recherche des enfants disparus (Anne Panasuk), Filles corsaires (Camille Toffoli) et Les racistes n’ont jamais vu la mer (Rodney Saint-Éloi et Yara El-Ghadban).

Les recueils de poésie Exosquelette (Chloé LaDuchesse), Habitantes (Anick Arsenault) et Les univers parallèles (Laurie Bédard) ainsi que les BD C’est le Québec qui est né dans mon pays! (Emanuelle Dufour), Temps libre (Mélanie Leclerc) et Mégantic. Un train dans la nuit (Anne-Marie Saint-Cerny et Christian Quesnel) font également partie de la sélection.

Les finalistes de chaque catégorie seront dévoilés en janvier. Les lauréats seront ensuite annoncés le 11 mai prochain.

Décernés par l’Association des libraires du Québec, les Prix des libraires sont une des plus prestigieuses récompenses littéraires de la province. Cinq comités de libraires ont sélectionné les 52 titres qui se trouvent sur la liste préliminaire.

Et les finalistes sont…

Roman/nouvelles/récit

Après Céleste, Maude Nepveu-Villeneuve (Ta mère)

Haute démolition, Jean-Philippe Baril Guérard (Ta mère)

J’ai montré toutes mes pattes blanches je n’en ai plus, Sylvie Laliberté (Somme toute)

L’équilibre, Cassie Bérard (La Mèche)

La fille d’elle-même, Gabrielle Boulianne-Tremblay (Marchand de feuilles)

Le fantôme de Suzuko, Vincent Brault (Héliotrope)

Les grands espaces, Annie Perreault (Alto)

Les ombres filantes, Christian Guay-Poliquin (La Peuplade)

Lettre à Benjamin, Laurence Leduc-Primeau (La Peuplade)

Mille secrets mille dangers, Alain Farah (Le Quartanier)

Tout est ori, Paul Serge Forest (VLB)

Y avait-il des limites si oui je les ai franchies mais c’était par amour ok, Michelle Lapierre-Dallaire (La Mèche)

Essai

Auassat. À la recherche des enfants disparus, Anne Panasuk (Edito)

Empreintes de résistance, Alexandra Pierre (Remue-Ménage)

Filles corsaires, Camille Toffoli (Remue-Ménage)

L’œil du maître, Dalie Giroux (Mémoire d’encrier)

Les racistes n’ont jamais vu la mer, Rodney Saint-Éloi et Yara El-Ghadban (Mémoire d’encrier)

Pompières et pyromanes, Martine Delvaux (Héliotrope)

Se faire éclaté.e, Collectif (Nota Bene)

Ville contre automobiles, Olivier Ducharme (Écosociété)

Poésie

Exosquelette, Chloé LaDuchesse (Mémoire d’encrier)

Fouiller les décombres, Flavia Garcia (Mémoire d’encrier)

Habitantes, Anick Arsenault (L’Écrou)

La voleuse, Daria Colonna (Poètes de brousse)

La consolatrice des affligés, Marie-Ève Comtois (Le Quartanier)

Les univers parallèles, Laurie Bédard (Le Quartanier)

Nous étions les nerfs rêvant d’une émeute, Claudie Bellemare (Poètes de brousse)

Quand je ne dis rien je pense encore, Camille Readman Prud’homme (L’Oie de Cravan)

BD

C’est le Québec qui est né dans mon pays!, Emanuelle Dufour (Écosociété)

Khiêm : Terres maternelles, Yasmine et Djibril Phan Morissette (Glénat)

Le petit astronaute, Jean-Paul Eid (La Pastèque)

Mégantic. Un train dans la nuit, Anne-Marie Saint-Cerny et Christian Quesnel (Écosociété)

Temps libre, Mélanie Leclerc (Mécanique Générale)

Vers la tempête, Jean-Sébastien Bérubé (Futuropolis)