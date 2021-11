La peintre Rita Letendre décède à 93 ans

L’artiste peintre Rita Letendre est décédée à l’âge de 93 ans.

Née en 1928 à Drummondville d’une mère abénaquise et d’un père canadien-français, Rita Letendre a connu une carrière internationale. Elle a séjourné en France, en Italie, en Israël et aux États-Unis, pour finalement s’installer à Toronto, ville où elle demeurait au moment de son décès. Elle s’est éteinte à 93 ans, après avoir lutté longuement contre une maladie dégénérative.

Rita Letendre est représentée à Montréal par la galerie Simon Blais. C’est le galeriste et le fils de l’artiste qui ont confirmé son décès lundi.

Après un passage à l’École des beaux-arts à la fin des années 1940, Rita Letendre se joint au mouvement des Automatistes, un groupe d’artistes québécois fondé par le célèbre peintre Paul-Émile Borduas. C’est d’ailleurs sa participation à l’exposition des Automatistes La matière chante, en 1954, qui la fera connaître.

«Ma peinture est non figurative, abstraite, peut-être qu’elle est lyrique. Toute cette terminologie importe peu. Ce qui importe, c’est le tableau. Quand on regarde un tableau, on regarde quelque chose de vrai et c’est ce qui compte», disait l’artiste à propos de son art dans un article publié sur le site du Musée des beaux-arts du Canada.

La carrière de l’artiste largement récompensée

Rita Letendre a participé, au cours de sa carrière, à plusieurs expositions d’envergure, dont l’exposition La crise d’abstraction, les années 50, tenue en 1992 au Musée des beaux-arts du Canada. En 2003, une grande rétrospective de ses œuvres a également eu lieu au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ).

L’artiste a reçu le Prix du Gouverneur général du Canada en 2010, la plus haute distinction décernée aux artistes en arts visuels au pays. Elle a également reçu un doctorat honorifique de l’Université de Montréal.

Photo par Dick Loek – Getty Images