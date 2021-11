La programmation de Ciné-Cadeau est sortie

Le film Astérix et Cléopâtre sera diffusé le 11 décembre.

Noël approche à grands pas. La preuve: Télé-Québec a lancé sa programmation des fêtes, qui comprend l’incontournable rendez-vous Ciné-Cadeau.

Êtes-vous plus du type Astérix ou Tintin? Du 11 décembre au 2 janvier, ces dessins animés classiques de notre enfance reprendront l’antenne trois fois par jour, pour le plaisir des petits et des grands.

En tout, une cinquantaine de films d’animation seront diffusés dans la programmation des fêtes, notamment Le Bébé Boss, Gnoméo et Juliette, Madagascar, Nelly et Simon: Opération Yéti ainsi que l’indémodable La guerre des tuques.

Les téléspectateurs sont par ailleurs invités à voter pour le film qui sera programmé le soir de Noël à 18h30. Ils ont le choix entre Boule et Bill, Léo Da Vinci, Astérix et le coup du Menhir, Le coq de St-Victor et Apprenti Père Noël.

En plus de Ciné-Cadeau, Télé-Québec diffusera trois Grand rendez-vous culturels pendant la période des fêtes. Ceux-ci mettront en vedette Les Cowboys Fringants, Cœur de Pirate et la troupe de cirque Les 7 Doigts.