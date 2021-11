P’tit Belliveau aimerait ça «d’avoir un John Deere» et part en tournée

Après avoir mis le feu à la scène principale des Francos de Montréal en septembre, P’tit Belliveau délaisse son banjo pour nous donner un avant-goût de son prochain album avec J’aimerais d’avoir un John Deere, une «ballade épique au piano» toute en émotions.

Chacun son rêve, et pour P’tit Belliveau, c’est celui de posséder un tracteur John Deere puisque «Là, l’monde pourraient m’respecter/Y direriont “ça doit qu’y fait bonne”/J’avons pus besoin d’se demander».



Derrière le côté loufoque de vouloir posséder un tel véhicule, le chanteur d’origine acadienne nous propose en réalité sa vision du succès et du matérialisme qui nous habite. À Baie Sainte-Marie, d’où est originaire l’artiste, le John Deere est considéré comme un symbole de réussite sociale.

Déjà derrière les manettes de la composition et de l’interprétation, Jonah Guimond aka P’tit Belliveau signe aussi le clip vidéo, tout en collages et stop motion pour un résultat détonnant et fidèle à lui-même.

Après un EP de reprises de Baptiste Comeau, …chante Baptiste en 2021, l’auteur-compositeur-interprète sortira un nouvel album sous l’étiquette Bonsound en 2022.

Sans attendre la sortie de son prochain opus, l’artiste acadien emmènera sa country moderne et sa bonne humeur contagieuse sur les routes du Québec pour une tournée, avec notamment un passage à Montréal au Club Soda le 30 avril 2022.