Alexandra Stréliski reprend un classique de Noël au piano

Qui dit novembre dit sorties de musique de Noël. La pianiste québécoise Alexandra Stréliski n’y échappe pas: elle présente ce mercredi une adaptation tout en douceur du classique Silent Night.

«J’ai enfin atteint le stade de ma carrière où je sors une toune de Noël. Youpi! a blagué l’artiste en partageant la pièce sur Facebook. Et pour vrai, je suis ben fière du résultat. C’est doux, c’est chaud, et ça s’écoute très bien sur le coin du feu.»

Sa version de Silent Night au piano solo est interprétée avec délicatesse sur un tempo lent. Les imperfections captées lors de l’enregistrement à son studio La Majeure, à Montréal, donnent l’impression d’être dans la même pièce que la pianiste.

J’ai choisi Silent Night, car c’est une chanson douce, pure, réconfortante. Et que Noël vous rende joyeux ou mélancolique, on a tous besoin d’un peu plus de réconfort durant le temps des fêtes.

Alexandra Stréliski