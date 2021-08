«Célébrer l’instant présent»: programmation complète pour les Francos

Les Francos viennent enfin de dévoiler leur programmation complète, et ce qui attend les festivaliers du 9 au 12 septembre. Et la pause d’un an est bien terminée puisque le festival aura lieu en présentiel.

Après avoir introduit quelques noms au début du mois, les Francos dévoilent le menu alléchant de cette 32e édition. Klô Pelgag, Alaclair Ensemble, Coeur de Pirate, Bleu Jeans Bleu, Koriass & Fouki, Calamine, Sarahmée, Raccoon, Marie-Mai, Clay and Friends et bien d’autres se partageront ces 4 jours de festivités sur les scènes Bell Place des Festivals et Loto-Québec sur le Parterre symphonique.

Chaque journée sera conclue du côté de l’Astral par des prestations toujours gratuites avec «Fin de soirée». On y retrouvera Lary Kidd et ses invité.e.s, Tizzo,Soft et White Migz,ainsi qu’un programme double avec White-Bet Connaisseur Ticaso, le tout présenté par SiriusXM.

Consignes sanitaires obligent, il faudra réserver son billet en ligne, gratuitement. Les réservations seront ouvertes demain, mercredi 25 août à 10h sur le site du festival. Les festivaliers devront également avoir leur passeport vaccinal afin de pouvoir accéder aux spectacles.

Les spectacles extérieurs seront également proposés en webdiffusion sur la chaîne YouTube des Francos. En attendant le grand jour, des capsules vidéos avec les artistes seront proposées sur la chaîne.