Un «Dimanche soir» avec Hubert Lenoir avant son deuxième album

Quelques mois après avoir annoncé son retour prochain, Hubert Lenoir nous propose aujourd’hui son «hit» Dimanche soir. Un second clip et plus de détails sur son deuxième album qui parait le mois prochain.

Une nouvelle fois réalisé par sa comparse Noémie D. Leclerc, le clip de Dimanche soir nous permet d’observer un alter-ego Albert Lebrun dans une parodie de talk-show. S’enchaîne une armée de clones d’Hubert Lenoir, des moments de complicité, un remake de son Félix dans la bouche, le tout servi par une collaboration avec le beatmaker High Klassified.

Teasé quelques secondes dans le clip, le deuxième album d’Hubert Lenoir s’intitulera PICTURA DE IPSE: Musique directe et sortira le 15 septembre prochain sous le label Simone Records. Cet ​​album double est le fruit de «milliers d’heures de travail entre Los Angeles, Tokyo, Montréal et la ville de Québec» et voit le jeune artiste seul aux commandes que ce soit pour l’écriture, la composition et la réalisation.

«Il s’agit d’une œuvre extrêmement personnelle et honnête, comme un portrait sonore de moi-même, preuves à l’appui. PICTURA DE IPSE: Musique directe s’est construit sur deux ans de changements, de succès, de chaos, de controverses et d’étourdissements.» Hubert Lenoir

Actuellement en France, Hubert Lenoir entamera une tournée de concerts aux États-Unis dès le 10 septembre avant de se produire en Ontario le 22 à Windsor et le 23 octobre à Toronto.