Une série de capsules présente des personnages historiques québécois

Toutes les excuses sont bonnes pour se replonger dans l’histoire du Québec. La Fondation Lionel-Groulx, qui promeut l’histoire, la langue et la culture québécoise, diffusera 45 capsules, dont la première est disponible depuis le 17 janvier, intitulées Nos géants et qui présentent des figures emblématiques de la province.

Cette initiative est le fruit d’un partenariat entre la Fondation et le gouvernement du Québec, ainsi que Québecor. Les trois saisons de ces capsules seront diffusées sur TVA, et sont également disponibles sur le site internet de la Fondation.

Au fil des vidéos pédagogiques, le téléspectateur pourra découvrir des artistes et personnalités importantes qui ont marqué le cœur des Québécois. La première présente l’histoire des filles du Roy. Avec la participation de l’animatrice Annie-Soleil Proteau, cette capsule de quatre minutes raconte le parcours de ces 800 jeunes femmes qui ont quitté la France pour la Nouvelle-France au 17e siècle. L’animation utilisée pour la vidéo facilite la compréhension de cet événement historique.

La première capsule porte sur les Filles du Roy

Plusieurs autres personnages historiques sont au programme de cette première saison, à l’instar de la chanteuse La Bolduc, le chef huron-wendat Nicolas Vincent Tsawenhohi et la journaliste Judith Jasmin.

«La série Nos géants s’inscrit en continuité avec notre volonté de rendre l’histoire du Québec accessible à un vaste auditoire, et plus particulièrement aux jeunes et aux nouveaux arrivants.», a indiqué la directrice générale de la Fondation située à Outremont, Myriam D’Arcy par voie de communiqué. La première saison comptera la participation de plusieurs personnalités québécoises, dont Sophie Faucher, Mario Dumont et Émile Bilodeau.