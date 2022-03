«Alive», le nouvel album de Jean-Michel Pilc trio

Alive, le nouvel album jazz tout en improvisation du pianiste jazz Jean-Michel Pilc en compagnie du batteur Jim Doxas et du contrebassiste Rémi-Jean Leblanc, est sorti le 25 février 2022.

Le soir du 26 juin 2021, dans la salle de spectacle du Dièse Onze, Jean-Michel Pilc a déposé machinalement son enregistreur sur le piano comme il le fait lors de tous ses concerts depuis plusieurs années. Toutefois, pour cette prestation, il y avait la fébrilité de remonter sur scène après tous ces mois de confinement. «[Ce soir-là,] on se sentait particulièrement vivant, d’où en anglais Alive», exprime M. Pilc. Après le concert, il a réécouté l’enregistrement et il a trouvé «qu’il y avait une espèce de communion entre nous et le public», soutient M. Pilc. Il a alors décidé qu’il avait envie de partager ce moment et que cet enregistrement deviendrait l’album Alive.

Alive, le nouvel album jazz tout en improvisation du pianiste jazz Jean-Michel Pilc.

L’improvisation à son summum

Le jazz est bien connu pour ses moments d’improvisation, toutefois l’improvisateur de Westmount, M. Pilc, pousse ceci à son point ultime. «On s’est retrouvé sur scène, on ne s’était pas dit un mot», rapporte le musicien. Aucun programme, aucune préparation. M. Pilc s’est assis au piano et il a laissé ses doigts glisser sur les notes. Ses complices musicaux l’ont alors suivi dans cette fougue d’improvisation. «À la fin d’un morceau, j’ai un enchaînement qui se dessine et de là j’entends ce que j’ai envie de jouer, qui peut être un morceau ou une improvisation», précise le pianiste. Cette culture commune du jazz leur laisse cette latitude, puisqu’ils connaissent les mêmes standards, les mêmes accords, en fait, ils parlent le même langage.

Deux ambiances bien distinctes

C’est donc en réécoutant l’album qu’il a découvert les standards qu’ils ont joués et les pièces qu’ils ont inventées au cours de la soirée. Un processus créatif peu commun qui relève du mystère même pour ce jazzman expérimenté. Alive est donc un album de jazz moderne aux sonorités parfois chaleureuses, parfois déconcertantes, mais rempli d’émotions. Il se décompose en deux sets afin de permettre à l’auditoire de choisir l’ambiance qui lui convient. Dans tous les cas, Jean-Michel Pilc n’a qu’un but avec cet album: «que la musique leur permette de vivre tout ce que nous, on a vécu ce soir-là».