Une promenade sonore pour découvrir les lieux de culte de Westmount

La Ville de Westmount a lancé le 16 juin 2022 un projet virtuel de promenade sonore pour mettre en valeur le patrimoine de ses lieux de cultes.

Grâce à l’application mobile Portrait Sonore, le visiteur, équipé de son cellulaire ou d’une tablette peut prendre part à un parcours audio décrivant les 11 lieux de culte de Westmount et leur importance architecturale et patrimoniale.

Pour son lancement officiel qui s’est déroulé le 16 juin dernier, la mairesse de Westmount Christina M. Smith, les membres du conseil et le Service de l’aménagement se sont rassemblés en présence de Sophie Mankowski de Portrait Sonore et des membres des communautés religieuses locales à la Congrégation Shaar Hashomayim.

Ce projet de promenade sonore est une collaboration entre le Service d’aménagement urbain de Westmount, le Conseil du patrimoine de Westmount et l’organisme Portrait Sonore, un organisme indépendant à but non lucratif qui produit des promenades documentaires à travers le Canada sous forme de parcours urbains immersifs et dynamiques : entrevues, documents d’archives et musique originale inspirée par les lieux.

L’application Portrait Sonore est disponible en téléchargement dans l’App Store ainsi que sur Google Play.