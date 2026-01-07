Un nouveau passage piéton relie Outremont et Parc-Extension

La Ville de Montréal a officiellement inauguré un nouveau passage à niveau entre Outremont et Parc-Extension. Ces deux secteurs isolés par la voie ferrée du CP sont ainsi reliés par une seconde voie piétonne et cyclable à proximité du MIL Montréal.

L’ouverture de ce passage à niveau marque un moment significatif pour les résidents de Parc-Extension et les usagers du campus MIL de l’Université de Montréal, selon la Ville. Il relie le quartier mixte résidentiel et commercial au nord de la voie ferrée à un lot actuellement utilisé pour les «Projets éphémères» de l’université.

Le passage connecte l’avenue de l’Épée, dans Parc-Extension, à l’avenue de la Gare-de-triage de l’autre côté du chemin de fer. Le nouveau passage à niveau est universellement accessible.

«Aujourd’hui, nous ouvrons véritablement une porte», affirme Jean-François Lalonde, maire de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. «Ce nouveau lien vient désenclaver un secteur et répondre à une demande exprimée par la communauté de Parc-Extension depuis plus de dix ans. Il facilitera les déplacements des citoyennes et citoyens de Parc-Extension ainsi que des personnes fréquentant le campus MIL, tout en favorisant une mobilité active, sécuritaire et conviviale.»

«C’est un moment très attendu pour les citoyennes et les citoyens qui souhaitaient voir le projet du passage de l’Épée se concrétiser depuis au moins 2016. L’aménagement de ce nouveau passage à niveau, reliant le secteur de Nouvel Outremont à Parc-Extension, contribuera non seulement à désenclaver le secteur, mais également à rendre les déplacements plus fluides et sécuritaires entre les deux arrondissements», ajoute Caroline Braun, mairesse d’Outremont et responsable de l’habitation et l’urbanisme au comité exécutif de Montréal.

Le nouveau passage fait partie du vaste projet de développement du campus MIL Montréal et de ses abords. Entamé en 2016 avec une première pelletée de terre et inauguré en 2019, le projet doit s’étirer jusqu’en 2036. Une autre voie piétonne et cyclable – une passerelle surélevée beaucoup plus imposante – mène directement au campus à partir de la sortie du métro Acadie.

