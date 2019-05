Une pharmacie de PAT vire au vert

Une pharmacie de Pointe-aux-Trembles rejoint le mouvement écoresponsable Maillon Vert, une première dans l’est de Montréal.

La pharmacie Uniprix Jimmy Pham et Kar Man Lam, à l’intersection des rues Sherbrooke et de la 32e Avenue, a adhéré au programme, qui accompagne les pharmacies désirant mettre en œuvre des mesures écologiques et sociales.

La première étape : établir un diagnostic de l’entreprise et mettre en place un plan d’action, dont les mesures devraient être complètement implantées avant la fin de l’été.

« Au niveau du labo, nous allons demander aux gens de rapporter leurs bouteilles pour les réutiliser, et on va choisir des compagnies qui prennent des piluliers et des bouteilles recyclées, explique Jimmy Pham, pharmacien copropriétaire. Nous allons également limiter l’utilisation de sacs de plastique, et remettre les profits de leur vente à un organisme communautaire du quartier. »

Compost et recyclage sur place, réduction de l’utilisation de papier, amélioration de la gestion des médicaments résiduels, récupération de médicaments périmés, vente de produits écoresponsables : la pharmacie veut redéfinir sa marque et vise même à devenir carboneutre.

On trouve déjà sur place certains produits en vrac, tels du détergent à lessive, du savon à vaisselle et du shampoing, et l’offre sera bonifiée. « D’autres gammes de produits, en beauté santé par exemple, les rejoindront sur les tablettes à mesure que ça devient plus populaire », ajoute M. Pham.

Rencontrée devant les rayons, Julie Hurtubise, qui demeure à quelques pas de la pharmacie, se réjouissait de pouvoir s’y procurer des produits hygiéniques féminins lavables, une offre rare dans le quartier.

« J’avoue que j’étais sceptique, mais ces produits se vendent bien, souligne la gérante de l’établissement, Diane Coiteux. Les gens sont rendus là de toute évidence. »

Question de valeurs… et d’affaires

La pharmacie est ouverte depuis quatre ans, mais les deux associés s’en sont portés propriétaire en août dernier. S’ils assurent être guidés par l’importance qu’ils accordent eux-mêmes à la protection de l’environnement et l’implication communautaire, ils ne cachent pas que la décision servira leurs intérêts d’entrepreneurs.

« Quand nous avons acquis le commerce, nous nous sommes demandé comment se démarquer de la compétition, et nous avons décidé mettre de l’avant nos valeurs de développement durable. C’est aussi une belle façon de motiver et garder ses employés, surtout dans un contexte de pénurie de main-d’oeuvre. On peut être à la fois entrepreneur et avoir une conscience environnementale. » -Jimmy Pham, pharmacien copropriétaire

L’idée semble plaire à la clientèle, selon les quelques commentaires de clients récoltés par l’Avenir.

« Les réactions sont déjà excellentes, confirme Kar Man Lam. Nous avons fait un sondage en automne dernier, nous savions que c’était important pour nos clients. »

Les résultats étaient clairs : 95 % des répondants souhaitaient que la pharmacie se distingue en adoptant des comportements écoresponsables. Ils ont été entendus.

Pour plus d’informations sur le programme Maillon Vert : http://maillon-vert.com/