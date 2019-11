Montréal-Est : Alain Dion veut retourner à la politique

Après s’être retiré de la politique en 2013 pour des raisons de santé, Alain Dion, 66 ans, veut faire un retour en politique locale en se présentant au poste de conseiller de Ville à Montréal-Est pour le district 1.

Ce poste est vacant à la suite du décès de Françoise Lachapelle. « Si je suis élu, je veux continuer les dossiers de Mme Lachapelle. Elle a fait du bon travail, c’est un gros défi », souligne-t-il. Cela passera notamment par « une écoute des citoyens et des projets pour embellir et sécuriser le district. Je veux entre autres me pencher sur la rénovation des deux coopératives d’habitation soit Fleuve de l’espoir et Rives du Saint-Laurent ».

Alain Dion avait été conseiller de ville à Montréal-Est de 2005 à 2013, sous Yvon Labrosse et Robert Coutu, actuel maire. « Je me sens de revenir, ma santé va mieux, je suis à la retraite, donc j’ai tout mon temps pour me consacrer à la ville », affirme Alain Dion.

Les prétendants au district 1 de Montréal-Est ont jusqu’au 15 novembre pour s’inscrire auprès de l’hôtel de ville. Si au moins un autre candidat se présente, une élection partielle municipale aura lieu le 15 décembre.