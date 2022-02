La Station VU de MHM déménagera à Pointe-aux-Trembles￼￼

Après trois ans d’interruption de ses activités, la Station VU de MHM voit enfin son avenir s’éclaircir. Un nouveau local a été trouvé dans le quartier de Pointe-aux-Trembles, toujours dans l’est de l’île, dans l’enceinte du Centre Roussin. Les discussions vont bon train et les services de l’organisme de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve pourraient ainsi reprendre dans un nouvel arrondissement d’ici le printemps.

«Rien n’est encore conclu, mais les discussions avancent bien», indique Carolle Brabant, présidente du C.A. de Station VU MHM, en entrevue avec le journal Métro.

Le nouveau local proposé par le Centre Roussin est adapté à l’offre cinématographique de l’organisme et les tests s’avèrent pour l’instant concluants, selon la présidente.

Contacté par téléphone, Daniel Gratton, directeur général du Centre Roussin, confirme cette information et se dit ravi de voir une telle offre culturelle s’installer dans le centre de Pointe-aux-Trembles.

«Notre engagement mutuel à promouvoir la culture est là. C’est un plaisir de pouvoir leur proposer ce local», commente-t-il.

Un peu plus à l’est

Si la présidente du C.A. de Station VU de MHM tenait à rester dans Mercier-Est, elle a dû revoir ses ambitions. La flambée du marché de l’immobilier l’a contrainte à chercher un peu plus à l’est de l’île de Montréal.

«Notre secteur de cœur était Mercier-Est, mais les recherches se sont avérées infructueuses», relate-t-elle.

Malgré l’incertitude de ces trois dernières années, l’enthousiasme a toujours été là et le soutien infaillible de ses abonnés aussi.

«La Station VU MHM ça n’est pas les Cinémas Guzzo», ajoute Carolle Brabant. Une déclaration qu’elle justifie par le fait que Station VU de MHM reste un organisme à but non lucratif dont les finances sont restreintes malgré les aides de la Ville de Montréal et de l’arrondissement.

Bonification de l’offre de quartier

À Pointe-aux-Trembles, la demande culturelle est de plus en plus d’actualité et la bonification de l’offre dans ce quartier est notoire. Un point qui n’a pas échappé à Mme Brabant, qui souligne qu’«une certaine synergie pourrait s’y installer».

Carolle Brabant l’assure, la vocation du cinéma d’auteurs est là pour rester. Ainsi, malgré l’hypothèse d’un changement de quartier, le nom de «Station VU de MHM» ne changera pas, assure-t-elle.