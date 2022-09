Un nouveau pôle de services dans l’Est pour les hommes en difficulté

De nouveaux services sont maintenant offerts gratuitement afin de donner un coup de pouce ou une oreille attentive aux hommes en difficulté à Pointe-aux-Trembles et à Rivière-des-Prairies.

Alors que le quart des hommes de 15 ans et plus de l’est de Montréal souffre de détresse psychologique*, le Regroupement des organismes pour hommes de l’île de Montréal (ROHIM), en collaboration avec ses partenaires et le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, souhaitait bonifier l’offre de service pour les hommes sur ce territoire.

Ils ont ainsi tout récemment mis sur pied un «pôle de services communautaires en santé et [pour] le bien-être des hommes», un projet qui permet de décentraliser les services de sept organismes afin qu’ils offrent une vingtaine d’heures de service par semaine à la Corporation Mainbourg à Pointe-aux-Trembles, et à la Corporation de développement communautaire de Rivière-des-Prairies.

Les services sont variés, tels des services psychosociaux offerts aux hommes qui vivent une séparation conjugale difficile et de la diversité sexuelle «ou encore aux pères qui désirent travailler sur certains aspects de leur paternité ou de leur coparentalité», mentionne Pierre Brassard, coordonnateur du ROHIM.

Rejoindre les hommes

Ce projet pilote serait «une première à Montréal, et même au Québec», affirme par voie de communiqué Simon Laliberté, responsable du comité santé et bien-être des hommes au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

Bien que plusieurs organismes communautaires offrent déjà de nombreux services dans l’Est, peu d’entre eux sont spécifiquement consacrés aux enjeux particuliers des hommes, explique Pierre Brassard. Les organismes offrant ces services sont situés principalement dans les territoires «du Centre-Sud, et le long de la ligne orange».

Or, «les études nous démontrent que les hommes ne se déplacent pas pour utiliser les services, donc, plus on est proches de leur lieu de résidence ou de travail, plus on a des chances qu’ils viennent chercher des services adaptés à leurs besoins», soutient-il.

Si le succès du projet pilote est au rendez-vous, ses instigateurs souhaitent que l’initiative soit pérennisée. Le ROHIM souhaite développer ce type de projet dans d’autres territoires de Montréal, «notamment le nord, l’ouest et le centre-ouest de l’île de Montréal», précise M. Brassard.

Les hommes ou les intervenants qui désirent en savoir davantage peuvent consulter le site Internet du ROHIM.

*Source : Enquête québécoise sur la santé de la population de 2014-2015.

Les sept organismes qui offriront des services à RDP et PAT



-Pères séparés

-Coopère

-Hommes Québec

-RÉZO santé et mieux-être des hommes gais et bisexuels, cis et trans

-Travail sans Frontières

-Le Centre de ressources pour hommes de Montréal

-Le Centre de ressources et d’intervention pour les hommes abusés sexuellement durant leur enfance