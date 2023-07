RDP-PAT rend hommage à un citoyen engagé

L’Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT) a rendu hommage à Pierreson Vaval, le 27 juin dernier, lors d’une cérémonie de signature du livre d’or en présence de ses proches et de la mairesse de l’arrondissement, Caroline Bourgeois.

Cela fait maintenant 28 ans que Monsieur Vaval contribue à la vie communautaire de l’arrondissement, ayant déménagé avec sa famille à l’âge de 20 ans dans Rivière-des-Prairies. C’est pour la création de son organisme Équipe RDP qu’il a été honoré par l’Administration.

Cette volonté d’associer mon nom à l’histoire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles me touche profondément, car j’y suis à jamais associé, et c’est la chose qui est importante pour moi aujourd’hui. Pierreson Vaval, directeur sortant d’Équipe RDP.



C’est lorsqu’il emménage à Rivière-des-Prairies que Pierreson Vaval commence à côtoyer des jeunes de sa coopérative d’habitation lors de parties de basketball sur des terrains improvisés dans des stationnements du quartier, avec des caisses de lait trouées en guise de panier. C’est à ce moment-là qu’il réalise que les besoins des jeunes et de leurs familles sont un manque à combler, et que cet enjeu dépasse le sport.

C’est alors qu’il crée l’Équipe RDP avec l’appui de l’école secondaire Jean-Grou, de la Ville de Montréal, du SPVM et de La Maison des Jeunes de RDP. L’organisme a alors pour mission la prévention de la délinquance, de la violence, du décrochage scolaire et de la toxicomanie chez les jeunes vulnérables du secteur. Aujourd’hui, des programmes de loisirs y sont aussi offerts, afin de favoriser le rapprochement interculturel, tout en sensibilisant le public sur les processus d’aide, d’écoute, d’estime de soi et d’éducation des jeunes.

«Monsieur Vaval laissera une marque indélébile dans le quartier et auprès de notre jeunesse», a déclaré la mairesse de l’arrondissement de RDP-PAT, Caroline Bourgeois.