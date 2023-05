Pierreson Vaval quitte la direction d’Équipe RDP

C’était avec émotion et fierté que le directeur de l’organisme Équipe RDP, Pierreson Vaval, a annoncé publiquement via Facebook qu’il quittera ses fonctions le 30 juin prochain. M. Vaval est impliqué depuis plus de 28 ans auprès des jeunes et de la communauté de Rivière-des-Prairies et son départ marquera la fin d’une époque dans la collectivité.

Dans un émouvant au revoir, M. Vaval a souligné l’apport des multiples acteurs qui ont aidé Équipe RDP à travers le temps, ainsi que le soutien des différents paliers de gouvernements et des entreprises locales qui ont appuyé son organisation à fleurir pour permettre de prévenir la marginalisation et l’isolement des jeunes et des jeunes adultes en situation de vulnérabilité.

«C’était ma vie, ma passion, c’était le meilleur de moi. J’ai donné à cette organisation son nom, ses couleurs, son caractère, sa vision et son identité. C’était un devoir sacré pour moi de prendre soin de cette entité qui avait le rôle de gardien des intérêts d’une communauté. Je laisse en héritage un outil exceptionnel de développement de la collectivité», a-t-il affirmé.

Plusieurs élus ont tenu à le féliciter et lui souhaiter bon courage pour l’avenir. En plus de la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black, et du député libéral de Viau, Frantz Benjamin, la mairesse de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois, a témoigné de son impact dans la communauté.

«C’est un géant dans Rivière-des-Prairies qui annonce son départ de la direction d’Équipe RDP. Dès que vous êtes impliqué dans le quartier, il est certain que vous connaissez Pierreson Vaval, qui est profondément engagé depuis 28 ans auprès de la jeunesse prairivoise et de l’ensemble de la communauté. Tout le monde reconnaît sa grande contribution, en plus d’avoir donné si souvent une voix à des jeunes qui en étaient privés. Merci Pierreson et surtout, bonne chance pour le prochain défi qui t’attend», a-t-elle écrit.

Bien qu’il n’a pas spécifié quelle sera la prochaine étape, M. Vaval termine en disant qu’il continuera de s’impliquer après son départ. «Aux jeunes: je continuerai de me battre pour eux, autrement. Aux citoyens de Rivière-des-Prairies: je continuerai d’être votre allié là où je serai. À la communauté haïtienne: je continuerai d’essayer d’être un modèle d’engagement pour la cause. À la société: je continuerai de m’évertuer à jouer un rôle positif pour tous. Ce n’est qu’un au revoir. Je t’aime Rivière-des-Prairies.»