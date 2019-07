Grâce à un investissement de près d’un demi-million de dollars, les deux anciennes glissades du Centre aquatique de Rivière-des-Prairies ont été entièrement démantelées et reconstruites. Seule l’une de ces deux nouvelles installations, d’une longueur de 44 mètres, est pour le moment ouverte.

Les Prairivois et Prairivoises peuvent désormais profiter de cette nouvelle glissade bleue et orange, qui comporte une portion fermée et une portion ouverte, sur un dénivelé de 6,3 mètres.

La glissade mauve, qui a un dénivelé de 2,7 mètres et une longueur d’environ 19 mètres, n’est quant à elle pas encore accessible.

Pour Caroline Bourgeois, mairesse de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles, « ces deux nouvelles glissades, plus attrayantes et plus modernes, plairont à nos résidents usagers et contribueront au rayonnement du centre aquatique partout à Montréal et même au-delà ».

Outre les glissades d’eau, le Centre comporte deux pataugeoires, un bassin de plongeon et un bassin de 25 mètres. Le site, situé sur le boulevard Rodolphe-Forget, est également accessible aux personnes ayant une mobilité réduite. Deux fauteuils roulants aquatiques sont disponibles pour les visiteurs.

Réouverture du Centre aquatique

Pendant près d’une journée, le lundi 30 juillet, le Centre aquatique a dû fermer ses portes en raison de la température trop élevé « qui était hors des normes de la SST », explique la marie de l’arrondissement.

Le système de ventilation actuel ne fournit plus et doit d’ailleurs être changé. « L’arrondissement a déjà entamé des démarches pour procéder à son changement dès l’hiver ou le printemps prochain », affirme l’arrondissement. L’appel d’offre devrait se faire au mois de septembre.

Heures d’ouverture de la grande glissade

Lundi au vendredi (saison estivale)

De 12 h à 17 h et de 18 h à 20 h.

Samedi et dimanche (saison estivale)

De 12 h à 15 h 30.

Les horaires d’ouverture du Centre aquatique de Rivière-des-Prairies sont disponibles sur le site de la mairie de l’arrondissement.