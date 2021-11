RDP-PAT promet un service de déneigement optimal

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles s’engage à exercer un «contrôle optimal» des opérations de déneigement cet hiver.

«Comme par le passé, un suivi serré des opérations a été mis en place, notamment avec l’assignation de contremaîtres dédiés au suivi de secteurs spécifiques. Ces mesures permettront un contrôle optimal et une réaction efficace et rapide selon les conditions météorologiques», peut-on lire dans le communiqué de l’arrondissement.

Comme l’an dernier, plusieurs places de stationnement gratuites seront mises à la disposition de la population. Une manière aussi de faciliter le déplacement des véhicules lors des opérations de déneigement.

Une fois de plus, la population pourra profiter des places à l’aréna Rodrigues-Gilbert, dans l’emprise du CN sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste, au centre récréatif de Rivière-des-Prairies ainsi qu’au parc Saint-Joseph.

L’arrondissement précise également que «seuls les panneaux orange en Lexan fixés sur les poteaux en bordure des rues seront utilisés lors des périodes de chargement de la neige pour les interdictions de stationnement.»

Les zones scolaires situées ou non sur le réseau artériel restent avant tout une priorité.

Brigade neige

Cette année encore, le service de Brigade Neige mis en place par les Carrefours jeunesse-emploi de RDP et PAT-Montréal-Est sera disponible pour les personnes dans le besoin. Le succès de ces brigades a permis également à plusieurs jeunes de la communauté d’obtenir un premier travail.

L’arrondissement rappelle aussi qu’il est de la responsabilité des citoyens de bien déneiger leur environnement et de respecter la signalisation mise en place.

Il est conseillé de laisser les trottoirs dégagés de tout bacs de poubelle lors du passage des machines. Aussi de disposer de sa neige sur son terrain privé et non sur la voie publique.

Sports d’hiver

L’arrondissement indique que le montage des bandes des patinoires extérieures est terminé.

À la suite des récents travaux au parc Saint-Valérien dans l’est de Rivière-des-Prairies, la patinoire sera relocalisée en permanence à la patinoire au parc Des Cageux.

Les récents travaux d’engazonnement au parc Hans-Selye ne permettent pas non plus d’installer la patinoire. Elle sera déplacée au parc Pierre-Blanchet. Pour ce qui est des chalets de l’arrondissement, les opérations d’hivernation sont toujours en cours. Les chalets des parcs Clémentine-De La Rousselière, Daniel-Johnson, et Saint-Jean-Baptiste seront mis à la disposition des patineurs entre la fin décembre et le début du mois de mars.

Des abris seront également ouverts aux patineurs durant la saison et les toilettes du parc Saint-Joseph accessibles tout l’hiver.