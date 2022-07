À l’affiche dans un parc près de chez vous

Plusieurs films seront projetés gratuitement dans les parcs de Rivière-des-Prairies jusqu’au mois d’août:

Maxime, un jeune de Val-d’Or, travaille dans une mine. Un jour, une explosion survient sous terre. Maxime compte bien ramener à la surface ses collègues sains et saufs.

Ce film est une histoire intense et émouvante sur la quête du bonheur et l’esprit de fraternité.

Où: parc Marcel-Léger

Quand: 22 juillet, 21h

Ce documentaire empreint d’optimisme présente des solutions aux crises écologiques, économiques et sociales affectant la population mondiale.

En plus de la projection, une dégustation gratuite d’aliments écologiques et végétariens est également prévue.

Où: Maison Pierre-Chartrand

Quand : 24 juillet, de 20 h à 23 h 30

Sacré meilleur film d’animation lors de la 94e cérémonie des Oscars, Encanto est une comédie musicale qui raconte l’histoire de Mirabel, une enfant colombienne qui tentera de protéger son village d’un grand danger.

Où: bibliothèque de Rivière-des-Prairies

Quand: 29 juillet

Le Club Vinland est le récit du Frère Jean, un professeur qui marquera ses élèves par ses méthodes d’enseignement plutôt excentriques pour l’époque.

Où: parc Marcel-Léger

Quand: 30 juillet, 21 h

Le Club Vinland est un drame réalisé par Benoît Pilon. Photo : Gracieuseté, Films Opale

Joe, pianiste et professeur de musique, est sur le point de réaliser son rêve de jouer dans le meilleur club de jazz de New York. Or, son destin prend une tournure inattendue lorsque ce dernier tombe dans une bouche d’égout.

Où : parc Armand-Bombardier

Quand : 5 août, 20 h 30

Bernadette, usée par la maladie, tente de rassurer son petit-fils Fred que la Mort n’existe plus. Pour ce faire, cette vieille conteuse le transporte à travers le récit fantastique de personnages marquants du village de Saint-Élie-de-Caxton qui sont parvenus à vaincre la Grande Faucheuse.

Où : parc Marcel-Léger

Quand : 12 août, 20 h 30

Une jeune finlandaise monte à bord d’un train où elle sera contrainte de partager son compartiment avec un Russe. De Moscou à Murmansk, les spectateurs assisteront à l’évolution d’une relation improbable.

Où: parc Marcel-Léger

Quand : 26 août, 20 h 15

Compartiment No 6 est une comédie dramatique réalisée par le Finlandais Juho Kuosmanen. Photo : Gracieuseté, 2021 Sami Kuokkanen Aamu Film Company