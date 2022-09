Succès pour la collecte de sang de RDP-PAT

La traditionnelle collecte de sang de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT) a été un franc succès. Près de 57 dons ont été effectués, ce qui a permis d’atteindre l’objectif pour une nouvelle année.

«Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont généreusement contribué au succès de cette collecte de sang, que j’ai eu le privilège de présider. Je désire également remercier l’ensemble des bénévoles et le personnel d’Héma-Québec pour leur engagement dans cette cause, eux avec qui nous avons la chance de collaborer année après année. Cette collecte nous rappelle l’importance que chaque don compte, pouvant sauver jusqu’à trois vies», a déclaré la mairesse de l’arrondissement, Caroline Bourgeois, par voie de communiqué.

Hema Québec rappelle que 1000 dons sont nécessaires par jour afin de garantir un niveau de réserve optimal.

Pour prendre rendez-vous pour faire un don, il suffit de se rendre sur le site Web d’Hema Québec.