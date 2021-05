Des terrasses toute l’année sur les artères commerciales

La mairie de Rosemont–La-Petite-Patrie assouplit sa réglementation pour permettre aux restaurateurs d’opérer des café-terrasses toute l’année, même en période hivernale. Les commerçants pourront installer des chaufferettes et des points de cuisson extérieurs en hiver. Il en sera de même des aménagements légers comme des tables et des sièges sur le trottoir pour accueillir leur clientèle durant les quatre saisons. Il y aura également une plus grande souplesse pour l’aménagement de café-terrasses en cours arrière.

À partir du mois de juin, l’arrondissement va aménager des marquages au sol ludiques pour embellir les artères commerçantes et faciliter la circulation des automobilistes, des cyclistes et des piétons.

De plus, des placettes avec des bancs et des bacs à fleurs seront installés pour dynamiser les rues commerciales. Ces aménagements seront déployés sur la rue Saint-Zotique, entre Saint-Dominique et Christophe-Colomb. Ils feront le lien entre les pôles commerciaux de la Petite-Italie, du Marché Jean-Talon et de la Plaza Saint-Hubert.

Ces rues ne seront pas fermées aux automobiles, la circulation s’effectuera normalement.