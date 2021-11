La nuit des chercheuses et des chercheurs reprend au Biodôme

Après une année d’absence, La nuit des chercheuses et des chercheurs aura lieu le 12 novembre prochain au Biodôme. L’événement présenté par le complexe muséal Espace pour la vie en sera à une deuxième édition et rassemblera une cinquantaine de scientifiques qui partageront leurs connaissances dans une ambiance intimiste.

Plusieurs activités prendront place, dont une émission-débat réunissant quatre chercheurs du milieu de l’astrophysique, de la biologie et de la botanique animé par la journaliste scientifique Marie-Pierre Élie. Les scientifiques invités partageront les coulisses de leur métier, pour le meilleur et pour le pire. Nathalie Ouellette, Jennifer De Almeida, Simon Joly et Jean-Philippe Gagnon seront réunis et partageront leurs meilleures anecdotes. Il sera possible de visionner l’événement à partir de 19h30 sur la page Facebook «Espace pour la vie».

À compter de 20h30 et jusqu’à minuit, des scientifiques partageront des anecdotes au sujet de leur métier dans une ambiance qui recréera l’atmosphère d’un feu de camp.

Il sera aussi possible d’observer le matériel de recherche des chercheurs. Les intéressés pourront aussi assister à la présentation d’une grande expérience participative. Ils auront ainsi l’occasion de vivre une démarche scientifique en temps réel.

La soirée commencera à 19h et est ouverte à tous, mais surtout recommandée pour les 13 ans et plus. Les participants auront droit à une ambiance musicale et à des consommations. Ils devront également présenter leur passeport vaccinal et devront porter le masque.

L’événement n’avait pas eu lieu l’an dernier en raison des restrictions sanitaires en lien avec la COVID-19. Il se déroulera en même temps au Musée de la Nature et des Sciences de Sherbrooke.

Rendez-vous le 12 novembre pour La Nuit des chercheuses et des chercheurs!