Une occasion d’en apprendre plus sur l’histoire de Rosemont

La Société d’histoire Rosemont-Petite-Patrie organise une conférence le 14 novembre prochain à 13h30 sur les débuts du Village de Rosemont. La présentation, intitulée «Le Village de Rosemont (1903-1911): Sociétés immobilières, premiers acquéreurs, familles pionnières», portera essentiellement sur l’occupation progressive du quartier, en utilisant les registres fonciers et les actes notariés de l’époque ainsi que le recensement de 1911 comme appuis.

Le géographe et cadre retraité du Cégep Édouard-Montpetit Normand Guilbault et l’historien et urbaniste Guy Gaudreau démontreront que le développement du quartier ne s’est pas fait du jour au lendemain. Ils discuteront également de l’origine des shoebox et de l’arrivée des duplex et des triplex dans Rosemont-La Petite-Patrie.

L’événement, qui aura lieu au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, est gratuit pour les membres fidélité de la Société d’histoire et coûtera 5 $ aux non-membres. En raison des restrictions sanitaires, les intéressés doivent obligatoirement s’inscrire. À noter également que les places sont limitées. Pour ceux qui ne pourraient assister à la conférence, elle aura lieu à nouveau le dimanche 21 novembre à 13h30.

Pour les férus d’histoire, la Société d’histoire Rosemont Petite-Patrie organise régulièrement des activités portant sur les origines du quartier. L’association publie également de façon périodique des bulletins portant sur des personnages ou des lieux mythiques de l’arrondissement.