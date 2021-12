L’organisme Bouffe-Action contribue à l’épicerie de Noël de 250 ménages

Encore une fois cette année, l’organisme Bouffe-Action chapeaute le Magasin-Partage Rosemont de Noël, qui permet aux foyers à faible revenu inscrits de bénéficier d’une épicerie à bas prix. Au total, 250 ménages, soit près de 500 personnes, devraient avoir accès les 14, 15 et 16 décembre prochains à cette mesure appuyée par plus de 200 bénévoles.

Le Magasin-Partage Rosemont de Noël, une épicerie temporaire ouverte pendant trois jours, existe depuis plus d’une vingtaine d’années. Pendant cette période, les ménages à faible revenu inscrits peuvent se procurer des denrées alimentaires à bas prix.

Celles et ceux voulant participer à l’initiative devront verser une cotisation de 2 $ par personne composant le foyer, jusqu’à un montant maximal de 10 $ par foyer. La valeur des paniers d’épicerie est également proportionnelle au nombre de personnes formant le ménage. Ainsi, une personne seule pourra repartir avec une épicerie d’une valeur de 80 $, tandis qu’une famille de cinq personnes aura droit à un panier d’une valeur de 150 $.

«L’événement répond d’abord à un besoin primaire qui est la faim et, par son ancrage dans le quartier, il amène les Montréalais appauvris vers une prise en charge en les intégrant dans un réseau local d’entraide», peut-on lire sur le site de Bouffe-Action.

Forte demande pour le Magasin-Partage de Rosemont

Depuis plusieurs années, le Magasin-Partage Rosemont de Noël est particulièrement populaire. Les places pour y participer partent donc très vite et ont vite été comblées lors de la dernière séance d’inscription, qui s’est terminée en novembre dernier.«Il y avait plus de besoins que ce qu’on va desservir cette année. Avec un épuisement de ressources, nous ne pouvions pas y aller trop gros. On a inscrit tout le monde qu’on avait à inscrire dans une journée», souligne Audrey Lebrun, nutritionniste et responsable des projets en éducation populaire chez Bouffe-Action.

Pour s’inscrire à l’initiative, il faut respecter deux conditions: être un foyer à faible revenu et résider dans Rosemont. Les codes postaux desservis par l’organisme sont les H1T, H1X, H1Y, H1W (secteur au nord de Sherbrooke) et H1S (secteur au sud de Bélanger).

En plus de l’organisme Bouffe-Action, la CDC de Rosemont, le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal – CLSC de Rosemont, le Centre communautaire Petite-Côte et le Service des loisirs Angus-Bourbonnière sont aussi membres du comité de coordination responsables de la mise sur pied de l’épicerie temporaire. En tout, une vingtaine d’organismes collaborent à l’initiative.

Le Magasin-Partage Rosemont de Noël aura lieu au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, situé au 5350, rue Lafond.