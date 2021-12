Des paniers de Noël pour les personnes dans le besoin

Les fêtes de fin d’années riment pour beaucoup avec repas copieux, mais pour certains l’esprit n’est pas à la fête et les fins de mois difficiles confrontent les plus démunis à un réfrigérateur vide. Différents organismes d’Ahuntsic-Cartierville se mobilisent et récoltent les dons d’argent, de nourriture et accueillent les bénévoles pour rendre cette fin d’année plus agréable pour ceux dans le besoin.

Différents types de dons sont possibles tels que des produits d’hygiène et ménager, de la nourriture et des produits pour bébé, mais aussi des denrées non périssables. Qui dit temps des fêtes dits gâteries sucrées, c’est pourquoi les organismes sont friands de dons de chocolats et autres sucreries pour aller avec l’esprit de Noël.

Repérer un organisme près de chez soi

La Corbeille Bordeaux-Cartierville accueille les dons de denrées non périssables au 5090 rue Dudemaine les jours de semaines de 8 h à 16 h. Il est aussi possible de soutenir l’organisme en donnant de l’argent en ligne. La Corbeille Bordeaux-Cartierville a besoin de petites mains et recherche donc des bénévoles du 14 au 21 décembre.

L’œuvre des Samaritains récolte quant à lui les denrées non périssables dans son local situé au 9413 rue Lajeunesse le mardi, jeudi et vendredi de 7 h à 18 h. Des dons d’argent sont aussi possibles en contactant le 514 388-4095.

Pour ceux et celles qui souhaitent faire leur propre panier de Noël à donner, la Société de Saint-Vincent de Paul- Notre-Dame-de-Cartierville accueille les donateurs dans leur local situé au 12 325 rue de Serres.

Il est aussi possible de soutenir financièrement le Service de nutrition et d’action communautaire (SNAC).