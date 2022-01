Un bar de Rosemont multirécidiviste perd son permis

Le Bar Bistro Lounge Coko, situé sur l’avenue Papineau dans Rosemont, a perdu son permis de bar en vertu d’une décision prise par la Régie des alcools, des courses et des jeux en décembre dernier. La Régie reproche à l’établissement des manquements relatifs au bruit, aux mesures sanitaires en vigueur, d’avoir agi comme prête-nom, d’avoir mis en danger la vie ou la santé de personnes et un défaut de collaboration avec les services policiers.

En guise de sanction pour ces infractions, la Régie a ordonné la révocation et la saisie du permis de bar ainsi que la saisie et la confiscation des boissons alcooliques et leurs contenants du Bar Bistro Lounge Coko. L’établissement ne pourra faire de demande pour l’obtention d’un nouveau permis avant un an.

Plusieurs infractions au Bar Bistro Lounge Coko

Entre le 24 mars 2019 et le 17 mai 2020, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a enregistré 29 plaintes concernant le bruit excessif émanant du Bar Bistro Lounge Coko. En juin 2020, le service de police remettait également en question la capacité et l’intégrité du bar à exploiter un permis d’alcool, notamment en raison des antécédents judiciaires d’un des associés. Le SPVM a également enregistré quatre manques aux mesures sanitaires en vigueur entre novembre 2020 et juillet 2021.

Les propriétaires du bar sont également soupçonnés d’avoir agi à titre de prête-nom pour Ernst Exantus, alias Khadafi, un individu lié au crime organisé assassiné en juillet 2021. Ce dernier organisait des événements dans l’établissement.