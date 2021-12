Rétrospective: retour sur l’année 2021 dans Rosemont

À l’approche de la nouvelle année, Métro vous propose une rétrospective des événements locaux qui ont retenu l’attention dans Rosemont au cours des 12 derniers mois.

Janvier

Cancérologie: un nouveau pavillon pour l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Après des investissements de 40 M$, l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont inaugurait en janvier un nouveau pavillon pour son Institut universitaire d’hémato-oncologie et de thérapie cellulaire. «En oncologie, ce sont des clientèles immunosupprimées. Ce sont des gens qui ont des cancers et dont le système immunitaire est extrêmement faible. Ce sont les gens les plus fragiles qu’on a, et on veut les amener ici», expliquait Jean-François Fortin Verreault, PDG adjoint au CIUSSS de l’Est.

Fermeture définitive pour le Bingo Masson

Un an après la vente de l’immeuble situé au coin des rues Masson et Lafond, le Bingo Masson fermait définitivement ses portes. Une fermeture qui entraînait de lourdes pertes pour les organismes communautaires. «C’est une véritable hécatombe dont on sous-estime les conséquences. La disparition des bingos a une forte incidence sur les possibilités de financement des organismes communautaires», expliquait alors Vincent Marissal, député de Rosemont. En effet, d’après les chiffres du Secrétariat du bingo, le Bingo Masson rapportait plus de 1,2 M$ par an aux organismes communautaires locaux.

COVID-19: le Dr François Marquis a reçu sa première dose de vaccin

Le chef des soins intensifs de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Dr François Marquis, recevait le 7 janvier son vaccin contre la COVID-19 à l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Au sujet de la campagne de vaccination qui se mettait en branle, il déclarait : «C’est certain que plus ça va vite, mieux que ça va être. On pourra toujours dire que ça pourrait aller plus vite, mais je dois dire que la décision de splitter les doses pour maximiser la couverture de première ligne, je pense personnellement que c’est une bonne idée, parce qu’on a vraiment une fragilité au niveau des médecins, des infirmières et des inhalos de première ligne.»

Le Dr François Marquis, très heureux d’avoir reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19.

Photo: Gracieuseté/CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Février

SRB Pie-IX: début des travaux dans le secteur de Rosemont

Les travaux en vue de l’intégration du Service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX débutaient entre la rue Beaubien et le boulevard Rosemont. Ce chantier aura plusieurs conséquences sur la circulation dans le secteur. Sur le tronçon entre Beaubien et Rosemont, ces travaux entraînaient la fermeture de deux voies en direction sud. Ainsi, deux voies devaient rester ouvertes sur Pie-IX en direction nord et une seule en direction sud. Les automobilistes n’ont pas été les seuls à subir les conséquences de ce chantier, puisque le trajet du bus 139 sud a également été détourné.

Incendie criminel dans un restaurant de la Petite Italie

Le restaurant La Ligne Rouge dans la Petite-Italie a été visé par un incendie criminel, le 16 février au soir, dans l’arrondissement Rosemont—La Petite-Patrie. Un cocktail Molotov était à l’origine du feu qui s’est déclaré vers 21h15 l’établissement à l’angle des rues Jean-Talon Est et Saint-Denis. Les pompiers ont rapidement maîtrisé le brasier, si bien que les dégâts sont considérés comme négligeables. Au cours de l’intervention, des traces de combustible ont été retrouvées sur place. Le restaurant a à nouveau été visé par un incendie criminel le 1er avril. L’établissement n’avait toujours pas rouvert ses portes au mois de décembre, mais comptait rouvrir dans le futur.

Une pétition pour «sauver Pâques»

La paroisse Saint-Bonaventure, située dans Rosemont, lançait en février la pétition «Chrétiens, sauvons Pâques» collectivement avec d’autres groupes chrétiens. Leur but: demander à Québec de calculer la capacité d’accueil des lieux de culte en fonction de leur superficie. C’est Élisabeth Boily, adjointe à la mission de la paroisse Saint-Bonaventure, qui avait pris cette initiative. En date du 11 février, la pétition, qu’elle qualifiait de «cri du cœur» avait recueilli plus de 3000 signatures depuis le 24 janvier.

Mars

Les employés d’Aliments Merci en grève sur Masson

Après avoir tenté en vain pendant plusieurs mois d’entamer des négociations avec leur employeur dans le but de mettre au point une première convention collective, les employés d’Aliments Merci de la rue Masson votaient le 18 mars pour une grève générale illimitée. Alors qu’ils étaient en première ligne dès le début de la pandémie de COVID-19, les employés de cette épicerie ont vu leur revenu diminuer après que les propriétaires de la firme eurent décidé de supprimer leur pause payée.

Deux Rosepatriennes ouvrent une épicerie zéro déchet, biologique et locale

En ouvrant Épizode, une épicerie zéro déchet, biologique et locale en mars dernier, deux Rosepatriennes voulaient encourager et accompagner les consommateurs à se tourner vers un mode de vie plus écoresponsable. Les fondatrices du commerce, Éloïse Zimmer et Lore Brit, se lançaient toutes les deux en entrepreneuriat pour la première fois.

Un centre d’art autochtone pour ouvrir le dialogue entre les communautés

Le tout premier centre d’art autochtone contemporain autogéré par des Autochtones s’installait dans l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie. Son ouverture officielle avait été reportée plusieurs fois dû à la pandémie. Le centre d’art autochtone Daphne a été originalement fondé en avril 2019 par Hannah Claus, Caroline Monnet, Nadia Myre et Skawennati, quatre artistes autochtones déjà bien établies à l’échelle nationale et internationale.

Une œuvre de l’artiste atikamekw Catherine Boivin

Photo: Gracieuseté/Catherine Boivin

Avril

Fermeture définitive de la Casa Corfu

Après plus de 30 ans d’existence, la Casa Corfu, incontournable buffet méditerranéen de la Promenade Masson, fermait définitivement ses portes. Les longs mois de fermetures répétées dues à la crise sanitaire ont finalement eu raison du buffet à volonté. Une triste nouvelle qui n’a cependant pas étonné le directeur de la Société de développement commercial (SDC) de la Promenade Masson, Kheir Djaghri. «On se doutait qu’il y avait un risque pour ce commerce de ne pas rouvrir. Le fonctionnement du buffet à volonté n’est pas compatible avec la pandémie. Il faudrait carrément changer de modèle d’affaires et faire de gros travaux d’aménagement», expliquait-il.

Rosemont: la Ville achète un terrain pour des logements sociaux

En avril 2021, la Ville de Montréal acquiert un terrain vacant dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie pour y permettre la construction de 79 logements sociaux et communautaires, dans le cadre de la Stratégie de 12 000 logements sociaux et abordables. Situé du côté sud de l’avenue du Mont-Royal Est, entre les rues Augustin-Frigon et Molson, ce terrain d’une superficie de 2468,8 m² est acheté à la Société du patrimoine Angus pour la somme de 1 008 000$.

Une première femme à la direction de SPORTSQUÉBEC

SPORTSQUÉBEC annonce la nomination d’Isabelle Ducharme comme directrice générale. C’est la première fois qu’une femme dirigera cette organisation. La présidente du conseil d’administration, Julie Gosselin, a déclaré que Mme Ducharme était la meilleure candidate de par sa connaissance du milieu et son expérience diversifiée des fédérations, des Unités régionales de loisir et de sport et du milieu municipal et gouvernemental. «Ses qualités de leader rassembleur et mobilisateur sont clés pour mettre en action les priorités de SPORTSQUÉBEC soit la concertation, la communication et la représentation tout en y alliant l’innovation», a-t-elle ajouté.

Mai

Un balado rosemontois met en avant les femmes dans le hockey

La Rosemontoise Isabelle Ethier est à la tête d’une plateforme de contenu sur les femmes du domaine du hockey. Avec Femme d’hockey, elle met en avant celles qui s’impliquent de près ou de loin dans ce sport. «Qui a dit que le hockey était réservé aux hommes?», commente Isabelle Ethier. Dans son balado et ses articles de blogue, elle rassemble une communauté de passionnées autour de témoignages et d’anecdotes inédites sur leur façon de vivre le hockey.

Une nouvelle librairie ouvre dans La Petite-Patrie

La librairie La maison des feuilles a ouvert ses portes le mardi 4 mai, rue Bélanger, dans La Petite-Patrie. La librairie vend essentiellement de la littérature québécoise, étrangère, policière et de l’imaginaire. Il y a aussi un coin de livres pour enfants et adolescents. La libraire souhaite mettre en avant les auteurs montréalais notamment ceux venant de Rosemont–La Petite-Patrie. À l’avenir, l’équipe souhaite accueillir un club de lecture pour adultes, des causeries, des signatures et des heures du conte pour les enfants.

L’église Saint-Esprit-de-Rosemont lance une levée de fonds pour sauver le patrimoine.

L’église Saint-Esprit-de-Rosemont fait appel aux dons de citoyens pour financer une partie de ses travaux de rénovation. Le projet est évalué à plus de 2 millions de dollars. Une demande de subvention est à l’étude auprès du Conseil du Patrimoine religieux du Québec pour un financement possible de 70% du coût des travaux. Cependant, la paroisse manque de 500 000$ pour financer l’intégralité des travaux. Construite au début des années 1930, c’est la seule église de style Art déco de Montréal. Située au cœur du Vieux-Rosemont sur la rue Masson, l’église est un site patrimonial qui fait partie intégrante de l’histoire du quartier.

La paroisse Saint-Esprit de Rosemont invite les citoyens à faire un don pour contribuer au financement de la restauration du clocher.

Photo: Zoé Magalhaes/Métro Média

Juin

Biquette revient passer l’été au parc Maisonneuve

Pour la troisième année consécutive, les Rosemontois partagent leurs pelouses avec 16 moutons. Ils sont en liberté surveillés, c’est-à-dire qu’ils se promènent librement, surveillés par trois ou quatre bergères. Leur mission ? Pâturer sur les pelouses de cet immense parc afin de limiter l’utilisation de la tondeuse. C’est pour le moins efficace. Le mois précédent, les moutons de Biquette ont mis une dizaine de jours pour tondre le parc linéaire de Cheval Blanc à Rivière-des-Prairies.

Création des deux premières microforêts de Montréal

La coopérative Arbre-Évolution a réalisé l’aménagement les 10 et 11 juin dans l’arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie. Deux véritables petites forêts comptant chacune 600 arbres et 30 arbustes de diverses essences ont poussé sur des terrains dont la superficie est équivalente à celle d’un terrain de tennis. Ces microforêts en plein cœur des parcs urbains Pélican et du Père Marquette ont toutes les caractéristiques d’une grande, mais en format quasiment «de poche.» Ainsi, elles permettront d’améliorer la biodiversité et de réduire les îlots de chaleur.

Idle: le premier café-garage moto du Québec

Le premier café-garage de moto du Québec a ouvert le 16 mai dans Rosemont–La Petite-Patrie. Ce concept, venu des États-Unis et d’Australie, permet aux passionnés de montures motorisées à deux roues de se retrouver devant un établi ou autour d’un bon café. En plus de servir des cafés équitables de la torréfaction 94°C, Idle est un garage de réparation mécanique un peu particulier. Les motocyclistes peuvent soit confier leurs engins aux mains des mécaniciens pour leurs réparations, soit mettre les mains dans le cambouis en réparant eux-mêmes leur moto.

Mellön, une nouvelle microbrasserie dans Rosemont–La Petite-Patrie

Une nouvelle microbrasserie ouvre dans Rosemont–La Petite-Patrie. Fondée par deux meilleurs amis, David Goudreau et Alexandre Pontbriand, Mellön propose une douzaine de bières à emporter. La microbrasserie se spécialise dans les «bières de soif» c’est-à-dire des bières d’été, légères à environ 5% d’alcool. Parmi les huit fûts et les bières à emporter, on peut y retrouver des lagers, des pilsners, des IPA et des bières de saison. Ils proposent des bières pas trop sucrées et plutôt sèches pour boire en terrasse durant la saison estivale.

Juillet

Près de 1,7 M$ pour des églises patrimoniales de Rosemont – La Petite-Patrie

Deux églises patrimoniales de Rosemont – La Petite-Patrie se partagent une subvention de plus de près de 1,7 M$ octroyée par Québec pour effectuer des travaux de restauration. Les rénovations de l’église Saint-Esprit-de-Rosemont. Au total, sept établissements religieux montréalais recevront environ 4 M$ du ministère de la Culture et des Communications. Dans Rosemont – La Petite-Patrie, on compte les églises Saint-Joseph, Saint-Édouard et Saint-Esprit-de-Rosemont. Cette dernière recevra 1,4 M$. Ce montant lui permettra de refaire la maçonnerie de son clocher.

Des médecins de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont dénoncent le naufrage du système de santé

Dans une lettre ouverte intitulée Le naufrage du système de santé publié ce matin par La Presse, des médecins des urgences du CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal dénoncent la pénurie de personnel auquel le réseau fait face et interpellent le ministre de la Santé, Christian Dubé sur l’urgence de la situation. Quelques jours auparavant, la situation était si critique que les infirmiers du quart de nuit ont procédé à un sit-in, refusant de débuter leur quart de travail, a appris Métro. Les gestionnaires en place ont dû demander à 53 employés d’exécuter des quarts de travail supplémentaires, et ce, en seulement 48 heures.

L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Photo: Josie Desmarais/ Métro Média

Août

Québec investit 15 M$ dans la construction d’un nouveau centre pour autisme dans Angus

Québec accorde une aide financière de 15 M$ pour la construction du nouveau Centre pour autisme À pas de Géant. L’établissement sera situé dans le quartier du Technopôle Angus et devrait ouvrir ses portes en septembre 2023.Fondé en 1980 dans Notre-Dame-de-Grâce, l’établissement actuel qui accueille des personnes de 4 à 21 ans présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) va faire peau neuve en déménageant dans un nouveau centre situé dans l’est de Montréal. L’aide gouvernementale viendra soutenir ce projet de 51,4 M$ unique au Canada, visant à améliorer la prestation de services de l’école et à augmenter sa capacité d’accueil face à une demande de soins de plus en plus importante.

La SDC Promenade Masson fête son 40e anniversaire

Créées pour défendre l’achat local et les magasins de quartier, les Sociétés de Développement Commercial (SDC) de Montréal fêtent en août leur 40e anniversaire. L’une des quatre pionnières, la Promenade Masson voit un «avenir radieux» pour le cœur commercial de Rosemont. Le principal mandat d’une SDC? « Bonifier l’expérience du visiteur sur l’artère commerciale et contribuer fortement à créer un sentiment d’appartenance. La qualité d’accueil, ça passe par tout: le verdissement, la propreté, la lumière, la sécurité, etc» estime le président de la SDC Promenade Masson, Kheir Djaghri.

MURAL: un terrain de basketball se transforme en œuvre d’art

Le terrain de basketball du parc Soeur-Madeleine Gagnon accueille une fresque artistique dans le cadre du festival MURAL. C’est le premier terrain au monde revitalisé par Hidden court, un projet mené conjointement par la NBA et Hennessy. Depuis le 10 août, les joueurs de basketball de La Petite Italie peuvent pratiquer leur sport favori sur une œuvre d’art. Une tendance de plus en plus présente dans des villes ayant une forte culture d’art urbain comme Paris ou Mexico.

Septembre

Un quatrième mandat pour Alexandre Boulerice

Les électeurs de Rosemont–La Petite-Patrie réélisent le candidat fédéral sortant Alexandre Boulerice. C’est la quatrième fois qu’il remporte la circonscription. «Je voudrais vous dire l’immense honneur que les citoyens et citoyennes de Rosemont–La Petite-Patrie m’ont fait ce soir encore pour être le représentant au Parlement pour un quatrième mandat», déclare Alexandre Boulerice.

Un montréalais récolte plus de 60 000$ pour les enfants du Phare en marchant de Québec et Montréal

Pour la troisième année consécutive, l’organisateur et bénévole Michael Lavoie récolte plus de 60 000$ en marchant de Québec à Montréal du 1er au 6 septembre. Le montant récolté permettra de financer des soins et services d’accompagnement pour les enfants de la maison de soins palliatifs pédiatrique Le Phare. Alors qu’il s’était donné comme objectif 50 000$, Michael Lavoie accompagné d’une trentaine de marcheurs, réussi à faire gonfler les dons. Pour cette nouvelle édition, ils récoltent plus du double de ce qui avait été récolté l’année précédente.

Le cinéma Beaubien fête ses 20 ans

Le cinéma Beaubien est devenu en 20 ans l’un des lieux emblématiques de Rosemont. Son directeur général, Mario Fortin, compte le faire perdurer encore longtemps. «J’ai travaillé dans le cinéma toute ma vie, je ne sais pas faire autre chose », raconte celui qui a commencé en tant qu’assistant-gérant dans une salle. Il a expérimenté quasiment tous les métiers de la distribution de films : projectionniste, achat de publicité, vente en vidéo, achats internationaux. «Ce qui fait que quand je suis arrivé dans ce mandat, je savais tout faire. Quand j’ai fait le plan d’affaires, les gens n’ont pas eu de surprise parce que j’avais déjà tout planifié», explique M. Fortin. Le cinéma était alors complètement à refaire; 500 000 $ dollars ont été investis dans la rénovation.

Mario Fortin travaille dans le domaine du cinéma depuis 42 ans.

Photo: Caroline Lefer-Palos/ Métro Média

Octobre

Une cinéaste de Rosemont explore les coopératives

La Rosemontoise d’adoption Ève Lamont présente le film documentaire <@Ri>La coop de ma mère<@Ri>, qui offre un aperçu de la vie en communauté dans une coopérative d’habitation de Gatineau, où habite sa mère. Dans son film, la documentariste propose un portrait intimiste de la coopérative d’habitation St-Louis et de plusieurs de ses résidents. Ève Lamont a notamment choisi de s’intéresser au monde singulier des coopératives d’habitation en raison de leur caractère unique et de l’alternative qu’elles offrent au logement plus traditionnel.

Terminés, les frais de retard dans les bibliothèques de Montréal

Les frais de retard de documents sont abolis dans toutes les bibliothèques municipales de Montréal. De concert avec les arrondissements, la Ville juge que ces frais représentent «une barrière économique» pour les populations vulnérables. La Ville fait valoir par communiqué que «certaines personnes et familles évitent de fréquenter les bibliothèques parce que leurs dossiers sont bloqués dû aux frais de retard». Soucieuse de faire revenir ces abonné.e.s, elle a donc éliminé ces frais. La Ville misera plutôt sur des «mesures incitatives» pour que les documents et abonné.e.s retrouvent le chemin de la bibliothèque

La Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île récompense ses boursiers

Dans le cadre de la 51e édition de la Semaine de la coopération, qui se déroulait du 17 au 23 octobre, la Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île remet huit bourses d’études d’une valeur totale de 11 500$ à des étudiants du quartier. Ces bourses, financées par la Fondation Desjardins, récompensent l’engagement et la persévérance d’étudiants membres du réseau Desjardins

Novembre

La librairie Résonance : une fenêtre inédite sur l’univers de la musique

La librairie Résonance, située au 40 rue Beaubien Est, mise sur un pari audacieux : celui de dédier ses étagères à des ouvrages entièrement consacrés à la musique et à la culture populaire. C’est à la suite d’une réorientation professionnelle en partie due à la pandémie que le propriétaire, Jean Lavigne, décide de faire le saut dans cet univers.

Rosemont choisit à nouveau Projet Montréal

François Limoges de Projet Montréal remporte un premier mandat à titre de maire de Rosemont–La Petite-Patrie. Celui qui a travaillé 12 ans à titre de conseiller de Ville dans l’arrondissement a remporté la course à la mairie avec 70% des voix. M. Limoges succède ainsi au maire sortant François William Croteau de Projet Montréal, qui se retire de la vie politique après 12 ans à la tête de l’arrondissement. Le nouveau maire de Rosemont est quant à lui membre du Conseil de direction de Projet Montréal depuis 2006

30 M$ pour remplacer un édifice de l’école des Monarques

La ministre déléguée aux Transports, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, annonce un investissement de 30 millions de dollars pour remplacer l’édifice Marie-Rollet de l’école des Monarques. L’investissement permettra notamment de remplacer l’édifice Marie-Rollet par une école primaire de 14 classes. Le bâtiment actuel ne répondait plus aux besoins des élèves et des enseignants. L’ancienneté de la structure et le manque d’espace étaient des enjeux importants.

La nouvelle école devrait être inaugurée pour 2024, a estimé la ministre Chantal Rouleau.

Photo: Josie Desmarais/ Métro Média

Décembre

L’organisme Bouffe-Action contribue à l’épicerie de Noël de 250 ménages

Encore une fois cette année, l’organisme Bouffe-Action chapeaute le Magasin-Partage Rosemont de Noël, qui permet aux foyers à faible revenu inscrits de bénéficier d’une épicerie à bas prix. Au total, 250 ménages, soit près de 500 personnes, auront eu accès à cette mesure appuyée par plus de 200 bénévoles.

La nouvelle marquise de la rue Saint-Hubert, pas aussi économique que prévu

Contrairement à ce qui avait été annoncé, la nouvelle marquise de la Plaza Saint-Hubert devra être déneigée, puisque l’accumulation de neige sur celle-ci présente des risques pour la sécurité des piétons. Lors du dernier conseil d’arrondissement, celui-ci a donc accordé un contrat de déneigement d’une valeur de 67 605,30 $ pour l’hiver 2021-2022.

Soutien pour l’Institut de Cardiologie à Rosemont

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, annonce l’attribution de 9,35 millions de dollars à l’Institut de Cardiologie de Montréal, situé à Rosemont.

L’Institut de cardiologie de Montréal est un centre hospitalier spécialisé dans les soins, la recherche, l’enseignement et la prévention des maladies cardiaques.

Photo: Archives