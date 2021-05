Une nouvelle librairie ouvre dans La Petite-Patrie

La librairie La maison des feuilles a ouvert ses portes le mardi 4 mai, rue Bélanger, dans La Petite-Patrie. La librairie vend essentiellement de la littérature québécoise, étrangère, policière et de l’imaginaire. Il y aussi un coin de livres pour enfants et adolescents. La libraire souhaite mettre en avant les auteurs montréalais notamment ceux venant de Rosemont–La Petite-Patrie. À l’avenir, l’équipe souhaite accueillir un club de lecture pour adultes, des causeries, des signatures et des heures du conte pour les enfants.

La nouvelle propriétaire, Guilaine Spagnol, n’en est pas à son premier coup d’essai. Après des études de libraire en France, elle a ouvert sa première librairie à Paris, dont elle a revendu les parts pour s’installer à Montréal. Cette Parisienne est arrivée au Québec il y a presque quatre ans pour suivre son compagnon québécois. En arrivant, elle ne s’est pas tout de suite lancée dans le milieu du livre.

«Après 10 ans en librairie et l’ouverture de ma propre librairie, j’étais épuisée et puis je ne connaissais pas le milieu du livre au Québec» explique Guilaine Spagnol. Elle a été bénévole dans des salons du livre avant de travailler deux ans comme coordinatrice aux communications et aux évènements de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec.

En novembre dernier, elle quitte son emploi et se demande ce qu’elle va faire ensuite. «C’est mon conjoint qui n’est pas du tout dans le milieu mais qui est aujourd’hui mon associé, qui m’a dit : « Et si on ouvrait une librairie ? » Je lui ai répondu : « Oui, t’as raison »» explique t-elle.

Habitant près du parc Molson, le couple voulait ouvrir leur commerce sur son artère commerçante mais les loyers étant top chers pour une boutique faisant peu de marges bénéficiaires, ils se sont tournés vers la rue Bélanger et ils ne le regrettent pas. «Les commerçants du coin sont très accueillants et la vie de quartier est très dynamique ici», ajoute Guilaine Spagnol.

Les librairies indépendantes bénéficient d’un engouement grandissant

Soutenue par la communauté du livre et les habitants de la Petite-Patrie, la librairie La maison des feuilles a accueilli une cinquantaine de clients dès le premier jour et ne désemplit pas depuis.

«Quand on a commencé à afficher notre ouverture sur la vitrine, on a commencé à avoir beaucoup de gens qui ont commencé à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ils nous disent : « on est super contents, on attendait ça ». Depuis qu’on a ouvert nos portes, le commentaire qui revient le plus souvent c’est : « on vous attendait »», se réjouit la propriétaire de la librairie. Le commerce spécialisé compte plus de 500 abonnés sur sa page Facebook.

Contre toute attente, c’est le bon moment pour ouvrir une librairie selon elle. «C’est sûr que ça fait un peu peur d’ouvrir une librairie en pleine pandémie quand on sait qu’on peut fermer du jour au lendemain. Mais étonnamment c’est le bon moment. Depuis le début de la pandémie, les librairies font un super chiffre. Les gens reviennent aux librairies de quartier.»

«Je pense qu’il y a un vrai engouement pour les libraires indépendantes. D’avoir de nouvelles librairies qui ouvrent, ça faisait des années que cela n’était pas arrivé. On est quatre ou cinq à ouvrir cette année dans Montréal. C’est un espèce de renouveau dans le milieu de la librairie.» – Guilaine Spagnol, propriétaire de la librairie La maison des feuilles

L’Association des libraires du Québec fait le même constat. Elle explique ce phénomène par le fait que l’achat local est fortement encouragé et que la lecture est une activité « refuge » par excellence. «Je crois que la pandémie aura permis à bien des gens de renouer avec la lecture. Beaucoup de parents ont aussi ressenti le besoin de stimuler leurs enfants avec les livres pour éviter le trop-plein de temps d’écran qu’amène le confinement. Donc, je vois de belles années pour le livre et les librairies», commente Katherine Fafard, directrice générale de l’association.

Coordonnées

Librairie La maison des feuilles

1235 rue Bélanger H2S 1H7

438 375-1745

info@maisondesfeuilles.ca