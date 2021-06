Mellön, une nouvelle microbrasserie dans Rosemont–La Petite-Patrie

Une nouvelle microbrasserie vient d’ouvrir dans Rosemont–La Petite-Patrie. Fondée par deux meilleurs amis, David Goudreau et Alexandre Pontbriand, Mellön propose une douzaine de bières à emporter et compte ouvrir un espace dégustation dans les prochains jours.

La nouvelle microbrasserie se spécialise dans les «bières de soif» c’est-à-dire des bières d’été, légères à environ 5% d’alcool. Parmi la douzaine de fûts, on peut y retrouver des lager, des pilsner, des IPA et des bières de saison. Ils proposent des bières pas trop sucrées et plutôt sèches pour boire en terrasse durant la saison estivale.

Les deux cofondateurs prévoient de changer régulièrement leur offre. «On sort presque deux bières en moyenne par semaine, principalement des lager, des IPA et des saisons. On prévoit une cinquantaine de recettes pour l’année» explique David Goudreau. Toutes les bières sont brassées sur place, dans une salle visible par les clients de leur local du 7143 de la rue Saint-André. «On ne brasse pas devant les gens mais si tu demandes on peut te l’expliquer», ajoute l’un des cofondateurs.

Un projet de longue date

«On des meilleurs chums depuis le secondaire, on travaillait dans la même agence de pub il y a 4-5 ans. C’est là qu’on a décidé de se lancer là-dedans.» Les deux amis ont alors commencé à brasser à la maison.

Alexandre a ensuite suivi un cours de brassage de l’Institut brassicole du Québec dans Rosemont. Il a ensuite fait ses armes dans les brasseries Avant-garde, Beauregard et Saint-Houblon. Ils ont ensuite franchi le pas d’ouvrir leur propre entreprise en septembre dernier mais avec les incertitudes liées à la pandémie ont préféré reporter leur ouverture à mai 2021.

Le nom de leur microbrasserie vient de l’univers de l’auteur J. R. R. Tolkien et signifie «ami ». Une référence à leur histoire mais aussi à l’esprit qu’ils veulent donner à leur «tap room» (brasserie) . «C’est une place qui est super amicale et inclusive, c’est aussi beaucoup d’amis qui ont participé. C’est beaucoup de bouche à oreille, il y a beaucoup de personnes du quartier qui viennent.»

Coordonnées

Mellön Brasserie, 7141 rue Saint-André, Montréal, QC H2S 2L3 mellonbrasserie.ca