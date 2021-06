Les salles à manger pourront rouvrir à Montréal dès lundi

Après huit mois de fermeture, les restaurateurs pourront accueillir des clients dans leurs salles à manger. Montréal et Laval passeront en zone orange dès lundi, a annoncé le premier ministre François Legault en conférence de presse.

Avec le déconfinement progressif, «on peut s’attendre à une hausse du nombre de cas à Montréal», a-t-il expliqué. La Santé publique serait toutefois à l’aise à poursuivre le déconfinement, en raison de la progression de la vaccination.

Les règles sanitaires ont été enfreintes par plusieurs lors de la dernière fin de semaine, une situation constatée par le premier ministre. «Quand on ouvre les valves, c’est normal qu’il y ait un certain trop-plein au début, a-t-il commenté. J’aime mieux que les gens se voient dans les parcs que dans les maisons.»

Cette hausse de transmission du virus ne devrait toutefois pas avoir de répercussions sur le système de santé, a expliqué le directeur national de Santé publique Horacio Arruda.

«Puisque les personnes âgées sont déjà vaccinées, l’impact du virus sur les hôpitaux sera plus faible, a-t-il dit en anglais. Mais pour cela, il faut que le déconfinement soit graduel, convient-il. On ne peut pas rester en prison pour longtemps.»

Le nouveau défi du ministère de la Santé est de convaincre les personnes âgées entre 18 et 40 ans d’obtenir une première dose du vaccin. Cette catégorie d’âge a été inoculée à environ 65%, accusant un retard de 10% sur l’objectif fixé. Plus de 200 000 individus sont à rejoindre.

Un ralentissement de la vaccination au sein de cette tranche d’âge a été constaté au cours des derniers jours. Le ministre Christian Dubé aimerait les voir dans les centres d’ici jeudi, alors qu’un calendrier de vaccination dédié à la réception de la deuxième dose sera dévoilé.

«Parlons-nous, demandons à nos jeunes de se faire vacciner, a-t-il insisté. C’est primordial afin d’assurer l’immunité collective.»

«Les choses vont bien quand on regarde les cas, la vaccination va bien, même quand on se compare aux autres pays dans le monde. Plus nombreux on sera vacciné, plus vite on pourra avoir petits partys.» – François Legault