Idle: le premier café-garage moto du Québec

Le premier café-garage de moto du Québec a ouvert le 16 mai dans Rosemont–La Petite-Patrie. Ce concept, venu des États-Unis et d’Australie, permet aux passionnés de montures motorisées à deux roues de se retrouver devant un établi ou autour d’un bon café.

En plus de servir des cafés équitables de la torréfaction 94°C, Idle est un garage de réparation mécanique un peu particulier. Les motocyclistes peuvent soit confier leurs engins aux mains des mécaniciens pour leurs réparations, soit mettre les mains dans le cambouis en réparant eux-mêmes leur moto.

En effet, le garage propose de louer un établi et ses outils pour réparer soi-même sa machine. Pour ceux souhaitant apprendre la mécanique ou se perfectionner, Idle dispense également des cours pour apprendre à réparer soi-même sa moto.

«Autant c’est le fun de faire de la moto, c’est encore plus le fun de savoir comment elle marche et d’être plus autonome par rapport à ça», explique Mikey Rose, l’un des trois propriétaires d’Idle. Ils offrent aussi un service d’entreposage pour l’hiver.

Mikey Rose et David Lechasseur, deux des propriétaires d’Idle sont des nouveaux venus dans le monde de la moto. En effet, le premier a débuté la moto il y a à peine 5 ans et le deuxième débute tout juste sur un deux roues.

«C’est quand même communautaire, tout le monde est le bienvenu, c’est très inclusif.» – Mikey Rose, l’un des trois propriétaires d’Idle

«Il y a quelqu’un qui est venu avec l’idée puis on a embarqué. De nous, le seul motocycliste historique c’est le troisième associé, Charles-Elie Dumontier», s’amuse M. Rose. Ces deux entrepreneurs sont déjà les propriétaires d’un barbier sur la Plaza Saint-Hubert et avaient envie de créer une seconde communauté dans le quartier.

Pour rassembler les gens du quartier et les passionnés de moto

«On essaie de changer la mentalité des gens sur les motards hommes et femmes. C’est très ouvert. Que tu fasses du Harley, de la Yamaha, ou du scooter, l’important c’est qu’on soit tous sur deux roues, on fait tous de la moto ensemble. C’est important pour nous qu’on se retrouve tous à la même place pour boire un café et parler moto», souligne Mikey Rose.

Idle est à la fois un garage et un café qui se veut comme un lieu communautaire pour rassembler les passionnés de motos mais aussi les résidents du quartier.

«On veux proposer une autre vue aux gens qui ne sont pas imbibés dans la communauté. Ça amène quelque chose de différent au projet.»

Coordonnées

Idle Garage & Coffee

900B rue Jean-Talon, Montréal, QC H2R 1V4

514 544-4353