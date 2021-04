Une première femme à la direction de SPORTSQUÉBEC

SPORTSQUÉBEC a annoncé mardi la nomination d’Isabelle Ducharme comme directrice générale. C’est la première fois qu’une femme dirigera cette organisation.

La présidente du conseil d’administration, Julie Gosselin, a déclaré que Mme Ducharme était la meilleure candidate de par sa connaissance du milieu et son expérience diversifiée des fédérations, des Unités régionales de loisir et de sport et du milieu municipal et gouvernemental.

«Ses qualités de leader rassembleur et mobilisateur sont clés pour mettre en action les priorités de SPORTSQUÉBEC soit la concertation, la communication et la représentation tout en y alliant l’innovation», a-t-elle ajouté.

Détentrice d’une maîtrise en administration des affaires, Isabelle Ducharme cumule près de 25 ans d’expérience dans la gestion d’activités sportives. Dans les années 2000, elle a été directrice des programmes pour SPORTSQUÉBEC, dont les Jeux du Québec, avant d’accepter le poste de directrice générale de Natation Québec en 2014.

«La pandémie a éveillé chez moi l’envie d’élargir mes horizons en m’impliquant pour le sport organisé, a expliqué Mme Ducharme. Je mettrai à profit mon expérience acquise au cours des 25 dernières années afin de mobiliser le milieu sportif en cette période d’incertitude, mais qui est aussi remplie d’opportunités que l’on se doit de saisir pour faire accroitre le rayonnement du sport organisé au Québec.»

Sa priorité est la relance de l’ensemble des membres de SPORTSQUÉBEC, a-t-elle indiqué.

SPORTSQUÉBEC assume le leadership du sport fédéré au Québec par la promotion et la défense des intérêts de la collectivité sportive ainsi que par la gestion de programmes sportifs et ce, aux niveaux québécois et canadien.

Leurs bureaux sont situés au Parc olympique de Montréal, sur l’avenue Pierre-De Coubertin, dans Hochelaga-Maisonneuve.