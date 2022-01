À 8 ans, Abigaël déneige gratuitement les entrées de ses voisins

Depuis les dernières tempêtes de neige, Abigaël, huit ans, a eu l’idée de rendre service à ses voisins de Rosemont. Et ce, gratuitement.

Si un voisin lui a donné un pourboire, tant mieux, car sinon, elle ne demande pas de rémunération. «Ça me fait plaisir de le faire. C’est important de pelleter autant chez les autres que chez nous! C’est aussi important de rendre service aux gens, même si on n’est pas payé», lance Abigaël.

«On fait l’école à la maison depuis plusieurs années avec Abigaël. On cherchait une activité à faire dans la neige. À la blague, on lui a demandé si ça lui tentait d’aller pelleter et elle a dit oui. Et elle est sortie avec sa pelle», raconte son père, Ioav. Sauf que la jeune fille ne s’est pas limitée à l’entrée de ses parents. Elle a également déneigé les escaliers de ses voisins, dont ceux d’une dame âgée et de voisins qui étaient partis en vacances.

Abigaël à l’oeuvre / Photo: Gracieuseté

«L’école à la maison permet de prendre ce genre d’engagement communautaire. Du point de vue académique, ça combine activités sportives et citoyenneté. Puis, nous avons le temps, et ça rend service!», ajoute Nathalie, la mère d’Abigaël.

La jeune fille et sa famille sont installées dans Rosemont depuis une douzaine d’années. Elles connaissent donc leur voisinage et ont eu envie de leur rendre service. Elles ont aussi eu l’idée d’étendre leur périmètre de pelletage aux trois premières lettres de leur code postal, ce qui a agrandi considérablement leur zone couverte. Cela leur permettra aussi d’aider des gens ne faisant pas partie de leur réseau.

«On veut continuer ça encore un petit moment. Pour les gens qui sont capables de déneiger et ceux qui ne le sont pas», conclut Abigaël avec enthousiasme.