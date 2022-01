De l’animation dans les parcs de Rosemont cet hiver

Dans Rosemont, les parcs Joseph-Paré et du Pélican accueilleront respectivement les éducateurs-naturalistes de l’organisme GUEPE jusqu’au 27 février et jusqu’au 20 février prochains. Ceux-ci animeront des jeux de plein air et des causeries. Ils discuteront notamment de la nature urbaine de Montréal, en plus de faire découvrir leur collection d’artefacts.

Les éducateurs-naturalistes de GUEPE seront présents au parc Joseph-Paré tous les vendredis et samedis et les 6 et 20 février. Au parc du Pélican, ils seront présents tous les vendredis, et les 5, 13, 19 et 27 février.

Les parcs prêteront également gratuitement jusqu’au 6 mars des patins pour hommes, femmes et enfants, des aides au patinage, des traîneaux, des tubes simples et doubles avec les casques, des raquettes, des chaises des neiges et des trottinettes des neiges.

GUEPE est un organisme à but non lucratif qui offre aux jeunes et à la population «des services éducatifs et professionnels en sciences de la nature et de l’environnement ainsi qu’en plein air».