Un projet de construction dans Rosemont pourrait ne pas respecter les normes de l’Arrondissement

Un projet de construction d’immeuble résidentiel dans Rosemont pourrait être soumis à un référendum, puisqu’il ne respecte pas certaines conditions du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement. C’est à l’issue de la dernière séance du conseil d’arrondissement qu’il a été convenu de démolir le bâtiment situé au 3420, boulevard Saint-Joseph et de construire par-dessus.

Le nouvel immeuble, d’une hauteur de quatre étages et devant comporter 150 logements, dérogerait en effet à certaines normes se rapportant à la hauteur en étages et à l’emplacement prescrit pour le toit végétalisé. En raison des règles d’insertion, le bâtiment devrait être limité à une hauteur de trois étages. Également, il est prévu au règlement qu’un toit végétalisé soit installé sur le toit du bâtiment en raison de sa hauteur et de la superficie d’implantation au sol. Or, étant donné le quatrième étage, il serait installé sur les mezzanines du bâtiment.

Si l’immeuble est construit, certaines conditions devront néanmoins être respectées, comme la préservation des arbres sur le site et en bordure de celui-ci, la plantation de végétaux «de qualité, durables et économes en eau de même que la plantation d’arbres d’essences variées», l’aménagement d’un toit végétalisé et l’intégration de mesures favorisant la gestion des eaux pluviales.

Référendum à venir?

Conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, l’Arrondissement souligne toutefois que le projet peut donc être soumis à un référendum par les personnes résidant dans la zone concernée ou dans les secteurs contigus adjacents afin que la résolution soit soumise à leur approbation.

Pour être valide, la demande de référendum doit être signée par au moins 12 personnes de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles, si le nombre de personnes dans la zone n’excède pas 21. Les signataires doivent soit résider dans la zone d’où provient la demande et résider au Québec depuis au moins 6 mois, soit être propriétaires, copropriétaires ou occupants d’un immeuble ou d’un établissement d’entreprise situé dans la zone concernée depuis au moins 12 mois.

Normalement, le projet aurait dû faire l’objet d’une assemblée publique de consultation. Les mesures sanitaires limitent toutefois la tenue de ce genre de séances.

Si aucune demande de référendum n’est soumise, le projet pourra aller de l’avant. La demande doit être reçue au bureau d’arrondissement au plus tard le 23 février 2022, à 16h30.