Urgence de HMR: seulement 6 infirmières volontaires

Seulement six infirmières du réseau montréalais ont répondu favorablement à l’appel à l’aide de la direction du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal visant à déployer un soutien de soignantes à l’urgence de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR).

«On a lancé un appel aux infirmières de l’ensemble du réseau et seulement six ont levé la main, indique le porte-parole du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, Christian Merciari, en entrevue avec Métro. L’appel était adressé à tous les CIUSSS, tous les centres hospitaliers de Montréal. Ce ne sont pas des gens qu’on voulait recruter pour travailler à temps plein, mais seulement pour donner des heures», précise-t-il.

Le porte-parole concède que ce sont des «effectifs qui sont très recherchés» et que le faible succès de l’appel lancé il y a deux semaines est révélateur d’une fragilité à l’échelle du réseau. «Si c’est difficile pour nous, c’est difficile pour eux aussi.»

Des infirmières du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ainsi que du CUSM iront prêter main-forte à l’urgence de HMR. Des communiqués internes ont circulé au CISSS de Laval ainsi qu’au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal au cours des dernières semaines, selon les informations de Radio-Canada.

73 infirmières du CIUSSS de l’Est

Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal doit puiser dans ses propres rangs pour pallier le manque de personnel et tenter d’améliorer la situation dans les urgences de HMR et de Santa Cabrini, qui vivent une situation similaire et travaillent «main dans la main», selon Christian Merciari.

«L’opération de recrutement récemment lancée afin d’ajouter du personnel qualifié pour les salles d’urgences du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal a permis d’obtenir des offres d’aide de 173 employés de notre CIUSSS, dont 60 infirmières, 13 infirmières auxiliaires et 100 préposés aux bénéficiaires», détaille le porte-parole.

Ce dernier se réjouit par ailleurs de l’embauche de sept nouvelles infirmières qui se joindront aux employés du CIUSSS à titre d’employées permanentes. «Si vous cherchez une bonne nouvelle, c’est les sept infirmières qu’on a réussi à recruter. Elles ont accepté des postes permanents dans le CIUSSS», se félicite Christian Merciari.