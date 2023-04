Une quarantaine de nouveaux logements abordables à Rosemont

La Société d’habitation et de développement de Montréal (SDHM) acquiert un immeuble de 40 appartements pour en faire des logements abordables dans l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie.

L’achat représentant une valeur totale de 6,4 M$ a été approuvé mercredi par le conseil exécutif de la Ville. L’immeuble situé au 4435 rue Bellechasse comporte 15 quatre et demi, 13 trois et demi, 12 studios et cinq unités de stationnements intérieurs.

«Cette acquisition permet à la SHDM d’accroître son parc immobilier de logements locatifs abordables pour répondre aux besoins criants de logements à Montréal, dans un quartier central en forte demande», célèbre la directrice générale de la SHDM, Nancy Shoiro.

En octobre 2022, la SDHM avait pris possession d’un immeuble semblable situé au 4415 rue Bellechasse, à proximité du Jardin Botanique et de plusieurs écoles.

Depuis six mois, la société municipale a acquis 119 logements répartis sur trois immeubles afin d’augmenter l’offre du marcher d’habitations abordables.

Chantier Montréal Abordable

Cette nouvelle coïncide avec le lancement du premier rapport d’étape de Chantier Montréal Abordable. «Tout le monde veut du logement abordable, mais il manque de coordination et de vision claire», explique la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Avec ce plan, qui est le résultat de la rencontre des différents acteurs du milieu, elle se réjouit de pouvoir «voir visuellement et très concrètement ce qui doit être fait». Elle espère que le gouvernement provincial emboîtera le pas et établira aussi un plan en habitation.

«Il va falloir livrer, on a besoin de montrer des résultats concrets, mais j’ai confiance», conclut la mairesse Plante.