Plante insatisfaite du budget

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, n’est pas entièrement satisfaite du budget qu’a présenté mardi le gouvernement du Québec pour l’année 2023-2024.

Elle soutient que celui-ci ne répond pas aux demandes de la métropole et qu’il «donne des réponses budgétaires partielles à des problèmes qui demeurent entiers», notamment en matière de logement.

Il est urgent d’investir dans le logement «pour assurer notre dynamisme économique et pour répondre aux besoins des familles et des populations vulnérables», affirme la mairesse de Montréal.

Le budget 2023-2024 donne des réponses budgétaires partielles à des problèmes qui demeurent entiers.



La métropole mobilisera donc dès demain ses partenaires en habitation et en transport collectif pour trouver des solutions.#polmtl — Valérie Plante (@Val_Plante) March 21, 2023

Le budget prévoit 1 G$ en logement au Québec et la construction de 5250 logements sociaux et abordables à travers la province. Du lot, 1297 logements devraient être construits à Montréal. Or, la Ville estime plutôt ses besoins à 2000 logements par année.

Québec compte également appuyer la création de 3300 logements AccèsLogis à travers la province par l’entremise d’un investissement de 191,5 M$. AccèsLogis est un programme d’aide aux organismes en logements sociaux dont le gouvernement a annoncé la fin plus tôt cette année.

Il est aussi prévu d’attribuer 105 M$ à la rénovation d’habitations à loyer modique, un montant en dessous des besoins de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM), qui dit nécessiter au moins 150 M$ par an. Les trois principaux partis d’opposition ont uni leurs voix en février dernier pour appuyer les demandes de l’OMHM.

«Force est de constater que le gouvernement du Québec fait le choix d’ignorer la crise du logement, qui frappe de plein fouet Montréal», s’indigne Valérie Plante par voie de communiqué.

Le leader de l’opposition officielle, Aref Salem, avance de son côté, dans un courriel envoyé à Métro, que les chiffres concernant la création de logements sociaux sont pour le moins «décevants». Il souligne ainsi la recommandation de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) de mettre les «bouchées doubles pour rétablir l’abordabilité».

En collaboration avec Isabelle Chénier