La fin d’un programme de logements sociaux fait craindre le pire

Le gouvernement mettra officiellement fin au programme AccèsLogis et c’est le Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ), lancé il y a un an, qui le remplacera. Québec financera tout de même une partie importante des 6652 logements d’AccèsLogis qui sont en phase de planification. La nouvelle fait craindre le pire aux organismes œuvrant dans le domaine du logement.

Créé en 1997, AccèsLogis avait pour but d’allouer des ressources destinées à la construction de logements sociaux. Le programme sera aboli puisqu’il est trop lent, et monopolise des millions de dollars. C’est du moins ainsi que la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, justifie cette décision dans une entrevue accordée à La Presse.

Si le programme a des lacunes, c’est surtout en raison de l’inaction du gouvernement, dénonce le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU). «Le programme est imparfait parce que le gouvernement du Québec a tardé à apporter les modifications attendues et même condensées dans un rapport de consultation publié juste avant l’arrivée au pouvoir du gouvernement Legault», estime la porte-parole Véronique Laflamme.

En plus de critiquer la forme qu’a prise l’annonce de la mort du programme destiné à aider les personnes en situation de pauvreté, laquelle a été faite dans une chronique, le FRAPRU se dit aussi inquiet des implications de ce virage «vers la sous-traitance et la privatisation» que semble entreprendre le gouvernement en mettant de l’avant le PHAQ et déclarant vouloir multiplier les partenariats avec le privé à travers ce nouveau programme.

On n’a plus de programme de logement social non privé au Québec et si on doit changer le PHAQ pour retrouver ce qu’amenait AccèsLogis, ça veut dire plus d’attente encore pour les gens qui en ont le plus besoin.

Véronique Laflamme, porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)