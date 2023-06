Le Centre Marie-Vincent inaugure ses nouveaux locaux dans le quartier Angus

Afin de répondre à la demande grandissante pour soutenir davantage de jeunes victimes dans leur processus de guérison, l’organisme Marie-Vincent, qui vient en aide aux victimes de violence sexuelle, a inauguré ses nouveaux locaux situés dans le quartier Angus.

Ce déménagement permettra aux enfants et aux adolescentes et adolescents victimes de violence sexuelle d’être accueillis et accompagnés dans un environnement chaleureux, plus spacieux et plus accessible, centré sur leurs besoins, souligne-t-on dans un communiqué.

«Notre organisation a vécu des changements majeurs ces dernières années. Nos locaux de l’avenue Papineau avaient atteint leur capacité maximale et nous sommes très fières d’avoir pu déménager dans le nouveau centre du quartier Angus», précise la directrice générale du Centre Marie-Vincent, Stéphanie Gareau.

Le Centre Marie-Vincent offre à la fois des services d’intervention psychosociale et psychothérapeutique aux enfants, aux adolescentes et adolescents et à leurs parents, des services spécialisés pour les enfants présentant des comportements sexuels problématiques, des examens médicaux, des entrevues d’investigation policière, ainsi que des services sociojuridiques en collaboration avec ses partenaires des centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) qui déploient le programme Témoin Enfant dans ses locaux.