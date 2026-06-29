Un soutien pour nourrir 6000 familles par semaine dans l’Est

Le gouvernement du Québec annonce un investissement de plus de 1,2 million de dollars pour permettre au Pôle logistique alimentaire de Rosemont, qui fournit des banques alimentaires, d’accroître ses capacités. À terme, ce soutien permettra de nourrir 6000 familles par semaine dans l’Est de Montréal.

La somme permettrau à l’organisme Bouffe-Action de relocaliser les installations du Pôle logistique alimentaires dans de nouveaux locaux au Technopôle Angus. Le déménagement permettra d’accroître la capacité de l’organisme à approvisionner, entreposer et redistribuer des denrées alimentaires aux personnes et familles en situation de précarité dans l’Est de Montréal.

«La hausse du prix des aliments touche plus durement les personnes en situation de précarité. C’est pourquoi notre gouvernement appuie des projets concrets qui permettent de récupérer davantage de denrées, de réduire le gaspillage et d’améliorer l’accès à des aliments frais et nutritifs», affirme Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire et ministre responsable de la Métropole.

Améliorer les installations.

Les nouveaux locaux offrent plus de 740 mètres carrés pour les besoins de l’organisme. Ils comprendront des espaces dédiés aux cuisines collectives, des salles multifonctionnelles et des espaces accessibles à la population, en plus d’infrastructures améliorées pour le stockage, la transformation et la distribution des aliments.

À terme, Bouffe-Action de Rosemont pourra soutenir plus de 6000 ménages par semaine dans l’Est de Montréal. L’organisme dessert actuellement trente organismes et initiatives en sécurité alimentaire répartis dans six arrondissements. Il contribue auss à l’alimentation d’élèves fréquentant des écoles primaires du secteur.

L’investissement total de 1,2 million de dollars provient du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale ainsi que du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

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