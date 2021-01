Survol du premier conseil d’arrondissement de Saint-Laurent en 2021

Les élus ont tenu le premier conseil d’arrondissement de l’année 2021 en virtuel, comme ils ont pris l’habitude de le faire dans les derniers mois. Voici un survol.

Rénovations

Un appel d’offres a été autorisé par les élus pour la rénovation de l’agora du Centre des loisirs, situé sur la rue Grenet. Il est notamment prévu que les gradins soient réaménagés, que la régie soit démolie et qu’un espace de rangement soit installé. Les travaux de rénovation devraient avoir lieu de mars à juin.

Midtown

La surveillance des travaux de construction de surface et souterrains du projet résidentiel Midtown, qui pousse sur le boulevard Marcel-Laurin, sera assurée par IGF Axiom pour plus de 210 000$. Le chantier sera en place de cet hiver à l’été 2021.

Terres

Un contrat de 160 000$ accordé à Loiselle et Enviroservices couvrira la caractérisation et la disposition des terres provenant de la cour des Travaux publics de l’arrondissement pour l’année 2021.

Panneaux

L’administration du maire Alan DeSousa désire offrir des services de confection et de production de signalisation routière et de panneaux d’informations. Plusieurs arrondissements ont déjà conclu des ententes avec Saint-Laurent, dont Ahuntsic-Cartierville, LaSalle, Ville-Marie et Le Sud-Ouest.

Verdissement

Afin d’entretenir son patrimoine agricole, l’arrondissement a autorisé l’achat de végétaux pour une valeur totale de 95 000$. On retrouve ces arbustes, vivaces et bulbes tant dans les parcs que sur les boulevards ou devant certains bâtiments. Saint-Laurent prévoit améliorer la végétation à quelques endroits en 2021, dont sur le boulevard Henri-Bourassa, entre Jules-Poitras et Dutrisac.