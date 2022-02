Quand l’art se met à jaser

Les artistes Tania Girard Savoie et Ludovic Fouquet présentent l’exposition Dialogue à quatre mains à partir du 26 février au Centre d’exposition Lethbridge, dans laquelle leurs styles respectifs sont mis en commun.

Comme le nom de l’exposition l’indique, les artistes ont collaboré pour créer 54 œuvres en faisant dialoguer leur univers respectif sur chacune d’entre elles.

La sérigraphie, soit une technique d’imprimerie qui utilise des pochoirs interposés entre l’encre et le support, ainsi que la gravure ont été utilisées lors de leur création.

Chaque artiste a donc réalisé des impressions tour à tour sur le même papier. «C’est vraiment comme un jeu de ping-pong entre nous, explique Ludovic Fouquet. L’idée, c’était de bousculer l’autre et de se faire bousculer dans ce qu’on produit.»

Le résultat est coloré et ludique alors que les mêmes formes reviennent dans les différentes œuvres. Le résultat peut être interprété de différentes manières autour de la dualité de leurs styles respectifs.

Les formes sur les toiles ont été obtenues par la répétition de l’impression de différents motifs.

«On ne construit pas des images comme si on les avait préparées sur Photoshop, continue l’artiste originaire de France. À force d’imprimer plusieurs fois la même forme, elle devient autre chose et on peut jouer avec ça. Ce qui est important pour nous, c’est la composition qu’on peut faire avec les quinze ou vingt mêmes formes.»

Un duo dynamique

Les deux artistes se sont connus alors qu’ils fréquentaient le même centre d’artistes, soit Engramme, à Québec. Lorsqu’ils ont remarqué que leurs démarches de création étaient similaires et qu’ils s’entendaient bien, ils ont décidé de travailler ensemble.

L’élaboration de l’exposition a débuté en 2017 alors qu’ils travaillaient en même temps sur la même œuvre. Lorsque la pandémie a frappé, ils ont adapté leur méthodologie en travaillant tour à tour sur les feuilles de papier.

«On travaillait sur deux étages différents de notre centre d’artistes, explique Mme Girard Savoie. Donc on faisait des tirages pour l’autre, qui découvrait ce qu’on avait fait le lendemain matin. On revenait ainsi tour à tour sur les œuvres.»

Une troisième phase de création a ensuite eu lieu alors que les sérigraphes ont réalisé deux œuvres de plus grande taille. Cette évolution de leur processus peut être observée sur les différents murs de l’exposition.

«J’ai adoré cette sensation de se lancer sur l’élan artistique de l’autre, mentionne M. Fouquet. C’était intéressant de décider aussi dans quel sens l’œuvre doit être regardée et à quel moment l’œuvre est terminée.»

Atelier

Dans le cadre de la programmation d’activités de la relâche de l’Arrondissement, le duo tiendra un atelier de création pour les 6 à 12 ans le 2 mars au Centre d’exposition Lethbridge.

Lors de cette journée, les participants pourront créer des œuvres avec les mêmes pochoirs qui ont été utilisés pour la conception de l’exposition.

«On veut montrer aux jeunes l’idée de la superposition qui permet de créer un dialogue et une composition même si on reprend le même motif, explique Tania Girard Savoie. Ils vont pouvoir ainsi faire l’expérience de notre processus de création.»

L’exposition est accessible jusqu’au 24 avril selon les heures d’ouverture du Centre d’exposition Lethbridge de la bibliothèque du Boisé. Pour les deux artistes, elle représente le début d’une collaboration qu’ils espèrent poursuivre encore longtemps.