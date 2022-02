De belles activités pour la relâche à Saint-Laurent

L’Arrondissement de Saint-Laurent propose plusieurs événements et activités liées au sport, à la culture et permettant la socialisation pour la semaine de relâche scolaire entre le 26 février et le 6 mars.

Des plages horaires de basketball libre et de soccer libre seront ouvertes pour les enfants âgés de 6 à 12 ans avec réservation et pour les adolescents sans réservation. Des séances de danse et de crossfit sont également offertes à ces derniers les 28 février et 4 mars respectivement.

Un serveur sera aussi mis en place par les bibliothèques de Saint-Laurent sur la plateforme de clavardage Discord afin de permettre aux ados d’échanger, d’étudier en équipe et de poser des questions aux bibliothécaires.

Une activité en plein air nommée La vie hivernale des animaux sauvages est également organisée le 3 mars à 13h30 à la bibliothèque du Boisé.

Des activités culturelles sont également au programme. À la bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent, l’activité musicale pour les tout-petits Le chapeau à comptines aura lieu le 27 février à 10h15, alors qu’au Centre des loisirs, le spectacle de contes jeunesse Tire-toi une bûche tiendra trois représentations en matinée le 4 mars.

Plusieurs ateliers créatifs et de médiation culturelle se dérouleront également au Centre communautaire Painter, au Musée des métiers d’arts et au Centre d’exposition Lethbridge.

Le passeport vaccinal est obligatoire pour les personnes âgées de 13 ans et plus lors des activités en présentiel. L’horaire ainsi que les détails de ces événements de la relâche peuvent être consultés sur le site internet de l’arrondissement.