Saint-Laurent dévoile sa programmation culturelle hiver-printemps 2023

Jusqu’au mois de juin, plusieurs événements culturels sont prévus dans l’arrondissement de Saint-Laurent. Spectacles de théâtre, de musique et de danse; les Laurentiens auront accès à des activités diverses et ouvertes à tous.

«La saison froide est l’occasion parfaite pour visiter l’un de nos lieux de diffusion afin de découvrir des formes d’art variées et accessibles», soutient le maire de l’arrondissement, Alan DeSousa, dans un communiqué.

Voici quelques faits saillants de la programmation: l’Orchestre Métropolitain en concert, le mercredi 25 janvier, 19h30, à l’église Saint-Sixte; Les Craquelins, conte pour les 13 ans et plus, le vendredi 27 janvier, 19h30, au Centre des loisirs; Les Parfaits Inconnus, théâtre et musique pour toute la famille, à partir de 5 ans, le samedi 4 février, 19h, à la salle Émile-Legault; le conte Récits d’un survivant, le vendredi 24 mars, 19h30, au Centre des loisirs; et Intérieurs, spectacle de danse, le mercredi 12 avril, 19h30, à la salle Émile-Legault.

Pour assister à ces spectacles, le public doit se procurer un billet ou un «laissez-passer» au prix de 2 $. Ceux-ci peuvent être obtenus avant le début de chaque spectacle ou par une réservation en ligne.

Plus de détails sur la programmation sont disponibles ici.